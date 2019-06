Déclaration au sujet du congédiement d'Alfonso Graceffa

MONTRÉAL, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec, Otéra Capital et Ivanhoé Cambridge défendront avec vigueur la décision de congédier pour cause M. Alfonso Graceffa, ex-PDG d'Otéra Capital. Les manquements éthiques graves identifiés dans le rapport d'enquête ne correspondent d'aucune façon aux normes élevées auxquelles les Québécois sont en droit de s'attendre de la part d'un PDG d'une filiale d'une institution publique.

Par ailleurs, la Caisse et ses filiales ne verseront aucun sou d'indemnité des épargnes des Québécois à quelqu'un qui a rompu le lien de confiance par des manquements éthiques graves. Si M. Graceffa décide de lancer des poursuites sur son congédiement pour cause, nous sommes prêts à faire la démonstration détaillée de notre preuve et des faits ayant mené au congédiement pour cause devant le tribunal.

