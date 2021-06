Prendre soin de vous : Nous sommes conscients que nous soulignons le treizième anniversaire des excuses présentées aux survivants des pensionnats autochtones pendant une période difficile pour beaucoup de personnes et que nos efforts visant à rendre hommage aux victimes et à leurs familles peuvent constituer un rappel malvenu pour les personnes qui ont vécu des situations difficiles en raison de politiques gouvernementales qui ont été appliquées pendant des générations et qui étaient préjudiciables aux Autochtones.

Une ligne d'écoute téléphonique des pensionnats a été établie pour offrir un soutien aux anciens élèves des pensionnats. Vous pouvez avoir accès aux services d'aiguillage en cas de crise émotionnelle. Vous pouvez également obtenir de l'information sur la façon d'obtenir d'autres services d'appui à la santé du gouvernement du Canada.

Appelez la ligne d'écoute téléphonique au 1-866-925-4419 si vous souffrez ou si quelqu'un que vous connaissez souffre d'un traumatisme en lisant la présente.

Nous encourageons toutes les personnes qui estiment avoir besoin de soutien en ce moment à demander de l'aide. Sachez que des services de soutien sont toujours accessibles par l'entremise de la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, au 1-855-242-3310 (sans frais), ou du service de clavardage, au espoirpourlemieuxetre.ca, offert 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

OTTAWA, ON, le 11 juin 2021 /CNW/ - L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, et l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« La journée d'aujourd'hui marque le treizième anniversaire de la Présentation d'excuses aux anciens élèves des pensionnats pour les sévices qu'ils ont subis parce qu'ils ont été forcés de vivre dans des pensionnats. Nous sommes conscients que ce fût une politique coloniale qui a causé des préjudices aux survivants et à leurs familles, qui étaient si graves que les répercussions intergénérationnelles se font toujours sentir aujourd'hui et viennent secouer les communautés.

Nous rendons hommage au courage des personnes qui ont raconté leur histoire dans le cadre de la Commission de vérité et de réconciliation et aux personnes qui ont participé au Processus d'évaluation indépendant. Bien que le Processus d'évaluation indépendant ne soit pas parfait, il visait à reconnaître les torts subis par les enfants qui ont été envoyés dans des pensionnats et à favoriser le commencement de leur cheminement de guérison dans le but de les indemniser pour les sévices subis en pensionnat. La Commission de vérité et de réconciliation a été établie pour connaître la vérité sur ce qui s'est passé dans ces écoles et pour progresser ensemble sur la voie de la réconciliation. Nous renouvelons notre engagement à répondre à chacun des 94 appels à l'action, qui visent à mobiliser tous les gouvernements de tous les niveaux, les organisations et les personnes afin de parvenir à des changements concrets au sein de la société canadienne pour apporter des solutions aux séquelles laissées par les pensionnats.

Notre engagement est encore plus pressant à la suite de la découverte récente des restes humains sur le terrain du pensionnat de Kamloops. Les décès d'enfants sont tragiques et horribles. Nous continuerons d'épauler les familles, les survivants et les communautés, en mémoire des personnes innocentes qui ont perdu la vie. Nous savons que ce sont les communautés mêmes qui savent ce dont elles ont besoin et nous serons là pour les aider. Nous avons écouté et nous garantissons que les approches que nous utilisons sont appuyées par les partenaires autochtones et les personnes directement touchées par les événements récents et qu'elles répondent aux besoins des communautés.

Nous réitérons que le Programme de soutien en santé des pensionnats se poursuivra; à cet effet, près de 600 millions de dollars ont été annoncés pour la Stratégie de santé mentale et de mieux-être dans le budget de 2021, le 19 avril 2021. Nous surveillons actuellement les demandes de soutien urgent découlant de la découverte tragique. Par ailleurs, un montant de 27,1 millions de dollars est actuellement versé sur une base urgente pour aider les partenaires et les communautés autochtones à établir des plans communautaires, à mener des recherches et à recueillir des données qui permettront de cerner et de baliser les lieux de sépulture afin de rendre hommage aux personnes qui y ont été enterrées et de permettre à leurs proches de rapatrier les dépouilles de leurs êtres chers, sur demande.

Aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de la présentation d'excuses, nous sommes conscients de la douleur intense que les séquelles des pensionnats ont causée et qu'elles continuent de causer, et nous vous demandons une fois de plus de nous pardonner d'avoir si profondément manqué à notre devoir envers vous. »

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

