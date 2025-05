OTTAWA, ON, le 8 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Anciens Combattants Canada et le ministère de la Défense nationale ont publié la déclaration suivante :

« Le 8 mai 1945, Sir Winston Churchill a pris la parole pour déclarer la reddition inconditionnelle de toutes les forces terrestres, maritimes et aériennes allemandes en Europe. L'annonce a marqué la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe et une victoire décisive pour les forces alliées.

Pour le Canada, cela signifiait le retour en toute sécurité de centaines de milliers de soldats qui avaient combattu si vaillamment pour la liberté, la démocratie et la stabilité mondiale. Parmi eux se trouvaient l'adjudant‑chef Anton « Tony » Olaf Pearson, qui s'était enrôlé en 1943 et qui a aidé à libérer les Pays-Bas.

Il se trouvait à Oldenburg, en Allemagne, avec le South Saskatchewan Regiment lorsque la capitulation allemande a été confirmée.

La fin de la guerre a été un moment de triomphe pour le Canada, Terre-Neuve et leurs alliés, mais aussi un moment de réflexion solennelle, puisque plus de 45 000 Canadiens et Terre-Neuviens avaient fait le sacrifice ultime. Leur mort ne serait pas vaine.

Le Canada allait jouer un rôle clé dans l'élaboration de l'ordre d'après-guerre, devenant un membre fondateur des Nations Unies (ONU) et de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), et défendant la diplomatie, le développement international, la protection des droits de la personne et la prévention de futurs conflits.

En cette période de volatilité accrue dans le monde, nous ne devons jamais oublier que la paix gagnée lors de la Seconde Guerre mondiale n'est pas garantie pour toujours. Elle exige de la vigilance, de la coopération et un engagement profond de la part d'alliés partageant les mêmes idées et croyant aux valeurs de démocratie, de justice et de dignité humaine. Par l'intermédiaire d'organisations comme l'ONU et l'OTAN, le Canada s'engage à promouvoir la défense collective, la coopération internationale et la recherche d'un monde où les conflits sont résolus par la diplomatie plutôt que par la guerre.

Comme Churchill lui-même l'a déclaré le jour de la Victoire en Europe, il y a 80 ans aujourd'hui : 'Vive la cause de la liberté!' »

