OTTAWA, ON, le 5 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Anciens Combattants Canada et le ministère de la Défense nationale ont publié la déclaration suivante :

« Au cours de huit mois exténuants, de septembre 1944 à mai 1945, la Première Armée canadienne a joué un rôle majeur dans la libération des Pays-Bas de l'occupation allemande.

Ville après ville, canal après canal, les soldats canadiens ont avancé contre un ennemi féroce et déterminé. De la bataille de l'Escaut à la campagne de Rhénanie, en passant par la poussée vers le nord pour libérer les Pays-Bas, ceux qui se sont battus pour libérer le peuple néerlandais ont accompli et sacrifié beaucoup dans leurs efforts pour apporter la paix en Europe.

Le soldat Léo Major est devenu une figure légendaire pour ses actions en avril 1945. En une seule nuit, et avec l'aide des résistants néerlandais, il a libéré la ville de Zwolle sans avoir recours à des assauts alliés à grande échelle. Pour son extraordinaire bravoure, Léo Major a reçu la Médaille de conduite distinguée.

Au cours des 80 années qui ont suivi la libération des Pays-Bas, le Canada a travaillé dans le cadre de l'ordre international fondé sur des règles pour être à la hauteur de l'héritage de bravoure, d'engagement et de sacrifice démontré par le soldat Major et ses compagnons d'armes. Notre engagement à maintenir la paix et la stabilité mondiales est inébranlable, et nous participons activement aux missions internationales de soutien de la paix, aux efforts humanitaires et à un plaidoyer constant en faveur des droits de la personne et de la diplomatie dans la résolution des conflits.

Aujourd'hui, nous nous souvenons des plus de 7 600 Canadiens qui sont morts au cours des 8 mois terribles qu'il a fallu pour libérer les Pays-Bas. En leur mémoire et en l'honneur de tous ceux qui ont servi dans cette opération vitale, nous nous engageons à toujours défendre la paix, la prospérité et un monde sûr et juste pour tous et toutes. »

