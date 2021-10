Aujourd'hui, le Canada marque le début du Mois canadien de l'histoire islamique, qui reconnaît l'important rôle joué par les communautés musulmanes dans la société canadienne et souligne leur contribution extraordinaire

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, c'est le début du Mois canadien de l'histoire islamique. Proclamé en 2007 par le Parlement du Canada, ce mois reconnaît l'important rôle que jouent les communautés musulmanes dans la société canadienne et souligne leur contribution extraordinaire.

Tout au long du mois d'octobre, les Canadiens et Canadiennes pourront en apprendre davantage sur l'histoire de l'islam au Canada de même que sur les nombreuses réalisations de leurs concitoyens musulmans dans les arts, les sports, la recherche universitaire, les sciences, la littérature et leurs communautés. C'est aussi le moment de reconnaître les défis et les obstacles permanents auxquels ils font face. Cette année a été difficile pour les communautés musulmanes au pays, car nous avons été témoins des effets effroyables du racisme et de la haine.

Ensemble, nous devons combattre toutes les formes de discrimination, d'islamophobie et de violence motivée par la haine à l'encontre des communautés musulmanes dans tout le pays. Ce mois est l'occasion de continuer à œuvrer pour un Canada empathique, inclusif et plus sûr pour tout le monde.

Je vous souhaite un excellent Mois canadien de l'histoire islamique!

