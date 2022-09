Déclaration à l'occasion des funérailles nationales de Sa Majesté la Reine Elizabeth II

LONDRES, le 19 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, nous assisterons aux funérailles de la reine Elizabeth II. Le moment sera marqué par l'apparat et le cérémonial, ainsi que par la foi qui a si bien caractérisé la façon dont elle a abordé sa vie. Mais surtout, le public, en grand nombre, sera au rendez-vous. Sa Majesté aimait rencontrer les gens et entendre leurs histoires. Et les gens l'aimaient.

Pendant 70 ans, elle a été une présence constante pour le Canada et le Commonwealth. Dans les périodes de réjouissances comme dans les situations difficiles, elle a suivi de près l'évolution de notre histoire. Comme elle était une souveraine qui avait traversé les joies et les épreuves de la vie, nous faisions confiance à ses messages d'espoir évoquant la promesse d'un avenir meilleur. Elle savait que le temps mène le plus souvent à la guérison, au progrès et à la compréhension.

Alors que nous faisons nos adieux, nous envisageons l'avenir avec le même espoir. Nous attendons que le temps nous apporte cette guérison. Nul doute que nous aurons tous et toutes à surmonter des difficultés, mais ce sont justement ces difficultés qui nous font progresser dans la vie.

Nous retrouvons en Sa Majesté le roi Charles III cet engagement envers le service.

Nous avons eu la chance d'avoir la Reine avec nous pendant si longtemps. Au nom des Canadiens et Canadiennes, je tiens à remercier une dernière fois notre reine, notre monarque, pour son amour et son dévouement envers notre pays et notre peuple.

Mary Simon

