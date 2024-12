OTTAWA, ON , le 18 déc. 2024 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, et l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Développement international, ont fait la déclaration suivante :

« À mesure que le monde évolue, de plus en plus de personnes prennent l'importante décision de quitter leur foyer en quête de sécurité et de possibilités. Les migrants et les réfugiés apportent leurs compétences, leur sens de l'innovation et leur diversité culturelle, enrichissant ainsi les communautés et renforçant les économies. La Journée internationale des migrants nous donne l'occasion de réfléchir aux nombreuses contributions des nouveaux arrivants au Canada et de réaffirmer notre engagement à protéger les droits des migrants, à favoriser leur inclusion dans la société et à établir des liens significatifs au sein de leurs nouvelles communautés.

Les nouveaux arrivants enrichissent le Canada d'innombrables façons, en tant que travailleurs, entrepreneurs et bénévoles. Le Canada s'est engagé à favoriser les discussions publiques sur les migrants et les réfugiés, en soulignant leurs contributions significatives à la société. Alors que le monde est confronté à un nombre sans précédent de personnes en déplacement, ces discussions positives, ainsi que des systèmes de migration bien gérés, sont essentielles pour tisser des liens sociaux solides et préserver le bien-être des communautés. Elles jouent également un rôle important en contribuant à l'innovation et au développement économique.

Aujourd'hui, nous reconnaissons les difficultés importantes auxquelles sont confrontés de nombreux migrants, notamment les déplacements, la discrimination et les obstacles aux possibilités. L'aide internationale du Canada s'attaque aux causes profondes des migrations et des déplacements qui poussent les gens à quitter leur foyer : la guerre, la pauvreté, les inégalités, l'insécurité alimentaire et la dégradation de l'environnement. En nous attaquant à ces causes profondes, nous prévenons des milliers de cas de migration irrégulière, en particulier ceux qui concernent les femmes et les jeunes. Ces réalités nous rappellent l'importance de travailler en partenariat étroit avec des pays partageant les mêmes idées, des organisations internationales et d'autres partenaires et dirigeants communautaires, afin de promouvoir des migrations sûres, ordonnées et régulières, comme le souligne le Pacte mondial sur les migrations.

Le Canada adopte une approche globale pour soutenir les nouveaux arrivants en les aidant à trouver les ressources et les possibilités dont ils ont besoin pour contribuer à leurs nouvelles communautés. Nous construisons un système d'immigration plus résilient, qui préserve son intégrité, répond aux besoins et aux défis des communautés, et prépare les nouveaux arrivants à une réussite à long terme grâce à des ressources et à un soutien adéquats. En donnant la priorité aux besoins des nouveaux arrivants et des communautés qui les accueillent, nous créons des voies d'accès à une croissance et une prospérité partagées.

Le Canada reconnaît également les défis auxquels sont confrontés les réfugiés et d'autres personnes déplacées de force dans le monde entier. L'aide humanitaire du Canada à ceux qui ont fui les conflits et les catastrophes naturelles, ainsi qu'aux communautés qui les accueillent généreusement, est axée sur la fourniture d'une aide vitale et de services de protection, tout en promouvant la dignité et la résilience des communautés touchées.

À l'occasion de la Journée internationale des migrants, nous rendons hommage au courage et à la résilience des migrants, et nous reconnaissons leurs contributions importantes à l'édification d'un Canada plus fort. Nous restons fidèles à notre engagement de protéger les personnes les plus vulnérables du monde, d'offrir des voies d'accès à la sécurité, et de favoriser un pays où tous - nouveaux arrivants et citoyens - peuvent s'épanouir. En collaborant avec nos partenaires, nous pouvons créer une société où toutes les personnes, quelles que soient leurs origines, peuvent contribuer à un avenir prospère et uni. »

