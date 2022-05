DÉCISION POSITIVE EN FAVEUR DE LA DÉCARBONATION DU CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS GRÂCE À LA BIÉNERGIE

MONTRÉAL, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec et Énergir saluent la décision favorable de la Régie de l'énergie du Québec qui leur permettra d'aller de l'avant dès juin 2022 avec la décarbonation du chauffage des bâtiments, au meilleur coût pour la société, grâce à la biénergie.

Dans sa décision, la Régie reconnaît :

qu'il est dans l'intérêt public qu'Énergir et Hydro-Québec assument leurs responsabilités sociales en contribuant à la décarbonation du chauffage des bâtiments dans un contexte de crise climatique ;

que le scénario biénergie occasionne pour les clients d'Hydro-Québec un impact tarifaire nettement moins élevé que le scénario d'électrification à 100 % ;

que les impacts tarifaires estimés sont équilibrés et raisonnables dans la perspective de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2030 ;

que la contribution GES est nécessaire pour assurer le déploiement rapide de l'offre biénergie, accélérer la réduction des émissions de GES et assurer le succès de la collaboration entre les deux distributeurs.

Cette décision constitue un pas important vers la décarbonation du chauffage des bâtiments et l'atteinte des cibles de réduction des GES du Québec. À l'horizon 2030, elle permettra de diminuer d'un peu plus de 70 % la consommation de gaz naturel des clients participants. Ainsi, les émissions de gaz à effet de serre attribuables au chauffage des bâtiments seront réduites significativement au meilleur coût pour la société.

De plus, les distributeurs offriront à tous les clients d'Énergir, dont les nouveaux bâtiments, une solution zéro émission électricité - gaz naturel renouvelable.

La transition énergétique et la réduction des GES représentent un immense défi et des coûts importants pour la société. Elles entraîneront une hausse de la demande d'électricité, de sorte que le prix de cette ressource qui augmentera, particulièrement lors des périodes de pointe pendant les grands froids de l'hiver. L'initiative innovante d'Hydro-Québec et d'Énergir constitue donc une solution pragmatique pour réduire rapidement les émissions de GES tout en minimisant les impacts tarifaires pour la clientèle des deux distributeurs.

Dès les prochaines semaines, les clients résidentiels pourront adhérer à l'offre biénergie. Plus de détails sur les subventions disponibles seront annoncés sous peu.

Citations

« Cette décision de la Régie survient à un moment charnière de la transition énergétique et de l'électrification du Québec. La solution biénergie permettra de diminuer de manière significative les émissions de GES liées au chauffage des bâtiments, tout en limitant l'impact tarifaire pour nos clients » - Éric Fillion, vice-président exécutif, chef de l'exploitation et de l'expérience client, Hydro-Québec

« La décision rendue par la Régie aujourd'hui nous permet de soutenir notre ambition de diminuer de façon importante la distribution et la consommation du gaz naturel fossile au profit d'une électrification accrue, particulièrement dans le secteur des bâtiments. Nous nous réjouissons de la reconnaissance du principe que cette transition doit se faire au meilleur coût possible pour la société. » - Éric Lachance, président et chef de la direction, Énergir

