Décision arbitrale dans le dossier de Delastek

« Il est maintenant temps de tourner la page et de regarder vers l'avenir »

Renaud Gagné, directeur québécois

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - La décision arbitrale rendue publique aujourd'hui par l'arbitre Denis Provençal dans le dossier entre le syndicat Unifor et Delastek marque un point tournant de ce conflit de travail qui avait débuté en avril 2015 et duré près de trois ans.

« On ne se le cachera pas, nous sommes satisfaits de cette décision plus particulièrement sur le fait que c'est la proposition syndicale qui a été retenue pour départager le travail de recherche et développement et celui de la production. Mais ce qui est le plus important à l'heure actuelle, c'est que maintenant les règles sont claires et on doit se tourner vers l'avenir et être positif », a commenté M. Gagné.

Ainsi, les points qui demeuraient en litige au moment où le groupe a accepté de mettre un terme à la grève en mars 2018 ont tous été tranchés par la décision et au terme de négociation en parallèle entre les parties. Voici quelques-uns des faits saillants :

Ancienneté préférentielle pour le président de la section locale;

Un membre supplémentaire rémunéré lors des séances de négociation;

Bonification des libérations syndicales;

Augmentation des primes :

Soir 0,15 $/heure;



Nuit 0,35 $/heure;



Chef d'équipe 0,15 $/heure.

Congés mobiles : 1 an = 1 mobile, 10 ans = 2 mobiles, 15 ans = 3 mobiles;

Vacances : une 5e semaine de vacances pour les salariés de 20 ans d'ancienneté;

Santé-sécurité : rencontre à tous les mois avec les pouvoirs prévus par la loi pour le comité (auparavant aucune fréquence n'était prévue);

Bonification de 25 $ de l'allocation des chaussures de sécurité;

Assurance collective : le syndicat obtient tous les droits notamment le choix du courtier et de l'assureur en plus de bonification de certaines protections;

Salaire rétroactif à compter du retour au travail soit le 12 mars 2018;

Bonification salariale variant entre 1,20 $/heure et 5,30 $/heure en fonction des divers postes occupés et de l'ancienneté des travailleurs;

Établissement d'une nouvelle échelle salariale comportant une progression maximale de deux ans afin d'obtenir le maximum de la classe;

Salaire au 12 mars 2018 :

Classe 30 17,50$



Classe 40 19,00$



Classe 50 22,50$

Augmentation de 2% pour les deux prochaines années pour un contrat de trois ans;

Possibilité pour les travailleurs de cotiser au Fonds de solidarité FTQ;

Plusieurs autres améliorations aux clauses qui touchent à la représentativité et la reconnaissance du syndicat.

Rappelons que les membres de la section locale 1209 ont déclenché une grève le 1er avril 2015. En mars 2018, ils acceptaient de mettre fin au conflit suite à une entente avec l'employeur afin de recourir à l'arbitrage pour décider des points toujours en litige. Il faut noter que plusieurs items ont été conclus en parallèle de l'arbitrage alors que les parties étaient en négociation.

Delastek est basé à Shawinigan et emploie environ 25 membres de la section locale 1209 d'Unifor. On y fabrique des composantes de pièces aéronautiques.

Renseignements: Marie-Andrée L'Heureux, responsable des communications, Unifor-Québec, (514) 916-7373 marie-andree.lheureux@unifor.org

