Décès sur les chantiers de construction - Le coroner en chef du Québec ordonne une enquête publique

QUÉBEC, le 23 sept. 2025 /CNW/ - À la suite de décès survenus sur des chantiers de construction au cours des derniers mois, le coroner en chef du Québec, Me Reno Bernier, ordonne la tenue d'une enquête publique.

Cette enquête sera présidée par la coroner Me Andrée Kronström. Elle sera assistée par Me Émilie Fay-Carlos, procureure aux enquêtes publiques, et portera plus particulièrement sur les trois décès suivants :

Décès de M. Médrik Lincourt, survenu le 4 août 2025 à Terrebonne ;

Décès de M. Mario Ross , survenu le 4 avril 2025 à Drummondville ;

Décès de M. Vito Fundaro, survenu le 19 juin 2024 à Montréal.

Cette enquête publique thématique a pour objectif d'analyser en profondeur les causes et les circonstances entourant ces décès, de mettre en lumière les facteurs contributifs et de dégager une réflexion élargie sur les pratiques de sécurité en vigueur. L'enquête a également pour but de formuler, au besoin, des recommandations pour prévenir de nouveaux décès dans des circonstances semblables.

Les détails du déroulement de cette enquête ainsi que les dates des audiences seront communiqués ultérieurement. Ces informations seront publiées dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner au www.coroner.gouv.qc.ca.

Pour les personnes qui souhaitent obtenir le statut de personne intéressée, vous pouvez transmettre au coroner une demande écrite exposant vos motifs. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec la procureure, Me Émilie Fay-Carlos, à l'adresse [email protected].

