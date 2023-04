Décès du directeur du laboratoire de Polymer Source inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

MONTRÉAL, le 13 avril 2023 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie au directeur du laboratoire de l'entreprise Polymer Source inc., le 22 juillet 2022, à Dorval.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, le directeur du laboratoire poursuivait la réaction de synthèse d'un produit chimique, le 1,2-dibromoéthane-d 4 , qu'il avait commencée la veille. Celui-ci est généré par la réaction de deux produits chimiques, dont l'un est l'acétylène-d 2 , un gaz explosif extrêmement inflammable. Un peu avant l'accident, le directeur du laboratoire a immergé le cylindre d'acétylène-d 2 quelques minutes dans l'azote liquide, puis l'a remis à température ambiante. Il a ensuite utilisé un pistolet thermique pour le dégeler. C'est alors que le cylindre contenant l'acétylène-d 2 a explosé. Les secours ont été appelés sur les lieux et les premiers soins lui ont été prodigués. Son décès a été constaté sur place.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l'accident :

Lors de la réaction de synthèse du 1,2-dibromoéthane- d 4 , la décomposition de l'acétylène- d 2 contenu dans un cylindre a provoqué une explosion et causé des blessures mortelles au directeur du laboratoire.

L'identification déficiente des risques avant d'entreprendre la réaction de synthèse a entraîné la manipulation d'acétylène dans des conditions dangereuses.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit les travaux de synthèse du 1,2-dibromoéthane-d 4 , la fabrication d'acétylène ainsi que l'utilisation des pistolets thermiques dans le laboratoire.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de la manipulation de produits chimiques, des solutions existent, notamment :

identifier, contrôler et éliminer les risques en procédant à une analyse des risques avant d'entreprendre toute nouvelle réaction chimique et, au besoin, la réviser en fonction des modifications apportées;

informer les travailleurs et les travailleuses sur les risques reliés à leur travail et leur donner la formation et la supervision appropriées de manière à développer les habiletés et les connaissances requises;

n'employer que du matériel approuvé et conçu pour contenir de l'acétylène;

éviter toute source de chaleur ou d'inflammation à proximité de cylindres de gaz sous pression.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête à l'Ordre des chimistes du Québec, à l'Association des chimistes et biochimistes du Québec, à l'Association du personnel de la recherche du Québec, à l'Association pour le développement et l'innovation en chimie au Québec, aux associations sectorielles paritaires et aux gestionnaires de mutuelles afin que leurs membres en soient informés.

Finalement, le rapport d'enquête sera distribué dans les établissements de formation qui offrent les programmes d'études Technique de laboratoire et Métallurgie.

Liens utiles

Rapport d'enquête : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004368.pdf

Photo (libre de droits) | Source : CNESST: https://bit.ly/3KcpLt1

Pour plus d'informations sur les produits chimiques, consultez le répertoire toxicologique de la CNESST : Recherche de produits - CNESST (gouv.qc.ca)

