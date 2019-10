Décès de Roger Taillibert : Déclaration de la ministre Caroline Proulx

QUÉBEC, le 3 oct. 2019 /CNW Telbec/ - En réaction au décès de monsieur Roger Taillibert, la ministre du Tourisme du Québec, Mme Caroline Proulx, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« C'est avec tristesse que j'ai appris le décès de M. Roger Taillibert, un architecte visionnaire qui a marqué à jamais le paysage de notre métropole. Par son œuvre, il a légué au Québec l'un de ses monuments les plus emblématiques : notre Stade olympique, le symbole par excellence de Montréal à l'international. J'offre mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. »

Rappelons que M. Taillibert, qui fut notamment le concepteur du Parc olympique de Montréal, construit pour les Jeux de la XXIe Olympiade en 1976, est décédé aujourd'hui à Paris. Il était âgé de 93 ans.

