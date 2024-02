MONTREAL, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Nous avons le regret de vous informer du décès de Me François Lamarre, associé fondateur de Cain Lamarre, survenu le 5 février 2024, à l'âge de 86 ans, après une longue et brillante carrière d'avocat.

DÉCÈS DE Me FRANÇOIS LAMARRE, ASSOCIÉ FONDATEUR DE CAIN LAMARRE (Groupe CNW/Cain Lamarre)

Originaire de Jonquière au Saguenay, il a étudié le droit à l'Université Laval et à la London School of Economics. Il a pratiqué le litige avec des succès remarquables devant les tribunaux, dont la Cour suprême du Canada, qui lui ont rapidement permis de se forger une excellente réputation en responsabilité civile, particulièrement en assurance, et dans plusieurs autres domaines de la pratique du droit.

Il a été un partenaire de longue date de Me Lucien Bouchard et un pilier du cabinet Fradette Bergeron Cain et Bouchard au Saguenay, qui a éventuellement donné naissance à Cain Lamarre, un bureau qui compte aujourd'hui 550 membres répartis dans 14 places d'affaires.

Fort de son audace légendaire, Me Lamarre a été l'initiateur de l'implantation de Cain Lamarre Wells à Montréal en 1989.

On lui reconnait une grande détermination, un flair de juriste et une sensibilité particulière pour les iniquités et les injustices. Il était un avocat plaideur redouté et redoutable dont la recette reposait sur le travail et la minutie.

« C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de notre cher collègue et ami, Me François Lamarre. Membre fondateur de notre cabinet, il a également contribué à sa réussite en y insufflant son humanisme et son engagement envers la communauté. François nous manquera beaucoup, tant sur le plan professionnel que personnel. Nous offrons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Nous les assurons de notre soutien dans cette épreuve difficile », souligne Me Yvan Bujold, président de Cain Lamarre.

Me Lamarre laisse dans le deuil son épouse Louise Fradette, ses enfants Éric, Valérie et Anne-Louise, ainsi que quatre petits-enfants et un arrière-petit-fils.

Une grande page de l'histoire de Cain Lamarre se tourne aujourd'hui avec le départ de cet homme dont le travail inlassable et les valeurs profondes ont contribué à façonner ce que nous sommes.

Merci Me Lamarre!

