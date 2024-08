Décès de Marcel Parent - MONTRÉAL-NORD REND HOMMAGE À UN PASSIONNÉ DU SERVICE PUBLIC

MONTRÉAL-NORD, le 26 août 2024 /CNW/ - C'est avec une très grande tristesse que l'Arrondissement de Montréal-Nord et les membres de sa famille annoncent le décès d'un leader dévoué et d'un pilier de la communauté, monsieur Marcel Parent, président de l'arrondissement (2001 à 2005) et premier maire de Montréal-Nord (2005 à 2009). Monsieur Parent nous a quittés paisiblement jeudi dernier, 22 août, à l'âge de 92 ans.

« Monsieur Parent était un passionné du service public. En tant que conseiller et maire de Montréal-Nord et que député de la circonscription de Sauvé, il a servi notre population avec intégrité, compassion et dévouement », selon la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black. « L'Arrondissement offre ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à celles et ceux qui ont eu le privilège de le connaître. »

« Nous perdons aujourd'hui notre père. Les citoyen.ne.s perdent un homme qui, tout au long de sa vie, que ce soit au scolaire, au municipal ou à Québec, a été porté par une grande motivation : créer des milieux de vie qui offrent à toutes et à tous la possibilité de mener une bonne et belle vie », déclarent Lise et Johanne Parent, filles de Marcel.

L'impact de monsieur Parent sur Montréal-Nord et sur celles et ceux qui ont croisé son chemin ne sera jamais oublié. Des événements de commémoration seront organisés en son honneur; les informations à ce sujet seront communiquées sous peu.

Une carrière de maire axée sur la qualité de vie des citoyen.ne.s

Au cours de ses mandats à titre de maire, monsieur Parent a réalisé de nombreux projets qui ont contribué à améliorer la qualité de vie des citoyen.ne.s de Montréal-Nord. Il a notamment été à l'origine de :

la création d'un Centre local de développement (CLD);

l'aménagement, en collaboration avec la Fondation des Canadiens pour l'enfance, d'une patinoire réfrigérée extérieure au parc Le Carignan ;

; la création d'un service d'urbanisme;

la construction de la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord (incluant une nouvelle bibliothèque et une nouvelle salle de spectacles);

l'implantation de collectes environnementales (sapins de Noël, matières recyclables, résidus domestiques dangereux, résidus verts et piles);

l'aménagement de deux nouveaux parcs (Langelier - Marie Victorin et Garon - Amos) et de trois parcs-écoles ( Jules Verne , Saint-Rémi et Sainte-Gertrude );

et Garon - Amos) et de trois parcs-écoles ( , Saint-Rémi et ); la mise en place d'une navette d'autobus pour les aînés en collaboration avec la STM et l'ADQR, section Montréal-Nord.

Notes biographiques

Né à Montréal, le 6 avril 1932, Marcel Parent a étudié au collège Notre-Dame. Titulaire d'un baccalauréat en éducation physique et en récréation de l'Université de Montréal depuis 1954. Marié à feue Denise Comtois, enseignante. Il s'est établi à Montréal-Nord en 1962 sur le boulevard Fredmir (aujourd'hui Sainte-Colette).

Chargé de mission pour la Ville de Montréal lors des Jeux mondiaux de la jeunesse au Danemark en 1967

Président de l'Association canadienne des centres de loisirs de 1968 à 1972

Secrétaire et vice-président du comité régional consultatif des parents de la Commission des écoles catholiques de Montréal (CECM) de 1970 à 1972

Vice-président du comité provincial sur les techniques de loisirs en 1972 et en 1973

Président du Syndicat des cadres administratifs de la Ville et de la Communauté urbaine de Montréal de 1972 à 1974

Membre du conseil provincial Concertation scolaire et municipale au Haut-commissariat à la jeunesse, aux loisirs et aux sports en 1972 et en 1973

Membre du bureau de la jeunesse du comité organisateur des Jeux olympiques de 1976

Commissaire, membre du comité exécutif de la CECM de 1980 à 1983

Président de la CECM de juin 1983 à juin 1984

Directeur adjoint au Service des sports et loisirs de la Ville de Montréal de 1980 à 1984

Député libéral de Sauvé à l'élection partielle du 18 juin 1984, en 1985, en 1989 et en 1994 Président de la Commission de l'éducation du 11 février 1986 au 9 août 1989 Président du caucus des députés du Parti libéral du 29 novembre 1989 au 11 janvier 1994 Adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science du 29 novembre 1989 au 31 octobre 1990, et, du ministre de l'Éducation du 31 octobre 1990 au 14 août 1991 Président de la Commission des institutions du 26 janvier au 24 juillet 1994

Élu conseiller de la ville aux élections municipales du 4 novembre 2001 Président de l'arrondissement de Montréal-Nord Président du conseil municipal de la Ville de Montréal de 2001 à 2009

Élu premier maire de Montréal-Nord en novembre 2005; en poste jusqu'à son retrait de la vie politique en 2009

