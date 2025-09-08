Décès de M. Steeve Lanneville - Le coroner en chef du Québec ordonne une enquête publique

QUÉBEC, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Le coroner en chef du Québec, Me Reno Bernier, ordonne la tenue d'une enquête publique concernant le décès de M. Steeve Lanneville survenu le 2 novembre 2024 lors d'une intervention policière à son domicile de Trois-Rivières.

Cette enquête sera présidée par le coroner Me Dave Kimpton. Il sera assisté par Me Pierre-Olivier Bilodeau, procureur aux enquêtes publiques. Les audiences publiques permettront d'examiner en profondeur les circonstances du décès, de déterminer les facteurs qui y ont contribué et de formuler, au besoin, des recommandations visant à prévenir des décès dans des circonstances semblables.

Les détails du déroulement de cette enquête ainsi que les dates des audiences seront communiqués ultérieurement. Ces informations seront publiées dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner au www.coroner.gouv.qc.ca.

Pour les personnes qui souhaitent obtenir le statut de personne intéressée, vous pouvez transmettre au coroner une demande écrite exposant vos motifs. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec le procureur, Me Pierre-Olivier Bilodeau, par courriel à l'adresse [email protected].

Afin de préserver l'indépendance et l'impartialité du processus, le Bureau du coroner ne formulera aucun autre commentaire au sujet de l'enquête.

