Décès de M. Oliver Jones : le drapeau du Québec en berne à l'hôtel du Parlement

QUÉBEC, le 19 août 2026 /CNW/ -- À la suite du décès de M. Oliver Jones, pianiste virtuose et légendaire compositeur de jazz, la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, annonce, conjointement avec la première ministre, Mme Christine Fréchette, la mise en berne du drapeau du Québec sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement de l'aube au crépuscule le jour des funérailles de M. Jones, le 20 août 2026.

Au nom de ses collègues parlementaires et en son nom, la présidente offre ses sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Jones, de même qu'au vaste public et aux mélomanes qui, au fil des décennies, ont vibré au rythme de ses notes et envolées musicales.

Le talent de cet amoureux inconditionnel de la musique, né à Montréal en 1934, s'est révélé très tôt. Après avoir étudié le piano classique, donné plusieurs spectacles dans des cabarets montréalais et dirigé un orchestre de style calypso à Porto Rico pendant 15 ans, M. Jones est revenu au Québec dans les années 1980 et a vu sa carrière de jazz prendre son véritable essor, d'abord à l'échelle nationale, puis internationale. Il s'est produit aux quatre coins du monde, de l'Europe à l'Asie en passant par l'Afrique, et a enseigné à l'Université Laurentienne et à l'Université McGill, désireux d'accompagner la relève.

Depuis 2019, le Festival international de jazz de Montréal décerne le prix Oliver-Jones, un hommage à cet éminent prodige qui a soutenu de jeunes talents des communautés noires et contribué à faire de la métropole le berceau du jazz au Québec.

En plus d'avoir reçu nombre de prix et distinctions soulignant son legs musical et son impressionnante discographie, dont la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale, M. Jones a été nommé chevalier de l'Ordre national du Québec et officier de l'Ordre du Canada.

SOURCE Assemblée nationale du Québec

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