DÉCÈS DE M. MICHEL CÔTÉ - MISE EN BERNE DU DRAPEAU DU QUÉBEC DE L'HÔTEL DU PARLEMENT

QUÉBEC, le 6 juin 2023 /CNW/ - La présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, annonce, conjointement avec le premier ministre du Québec, M. François Legault, la mise en berne du drapeau du Québec sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement le 8 juin 2023, de l'aube au crépuscule, afin de rendre hommage à l'acteur Michel Côté et à son immense contribution à la culture québécoise.

La présidente de l'Assemblée nationale du Québec tient à offrir, au nom de ses collègues parlementaires, ses sincères condoléances à la famille et aux proches de l'acteur.

Né à Alma le 25 juin 1950, Michel Côté, un des comédiens les plus aimés du public québécois, s'est illustré dans une quarantaine de films et de séries télévisées, dont La petite vie, Omertà, Cruising Bar, C.R.A.Z.Y. et De père en flic. Au fil de sa carrière, il a reçu de nombreuses distinctions, dont, en 2009, la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec pour son rôle remarqué et remarquable dans la pièce de théâtre Broue.

