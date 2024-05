Décès de M. Jean-Pierre Ferland - Mise en berne du drapeau du Québec de l'hôtel du Parlement

QUÉBEC, le 31 mai 2024 /CNW/ - À la suite du décès de M. Jean-Pierre Ferland, la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, annonce, conjointement avec le premier ministre, M. François Legault, la mise en berne du drapeau du Québec sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement. La mise en berne aura lieu de l'aube au crépuscule le samedi 1er juin 2024, jour des funérailles nationales de M. Ferland.

Au nom de ses collègues parlementaires et en son nom, la présidente tient à offrir ses sincères condoléances aux membres de la famille ainsi qu'à tous les proches de celui dont la musique et les mots ont bercé, fait rire et sourire, ému et rassembler tout le Québec et la francophonie au cours de sa prolifique et longue carrière.

Né à Montréal en 1934, M. Ferland s'est d'abord fait connaître à la télévision et sur scène, avec Les Bozos, dès la fin des années 1950. Jaune, son disque phare, est considéré comme le premier album-concept québécois. Le « Petit roi » laisse en héritage 30 disques, plus de 450 chansons et bien des souvenirs à celles et ceux que ses airs, ses paroles et sa présence ont séduits.

L'auteur et interprète de « Une chance qu'on s'a » a remporté de nombreux prix et distinctions, dont le Grand Prix de l'Académie Charles-Cros et le Félix Hommage. Il est chevalier de l'Ordre national du Québec et officier de l'Ordre du Canada.

