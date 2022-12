DÉCÈS DE M. JEAN LAPOINTE - MISE EN BERNE DU DRAPEAU DU QUÉBEC DE L'HÔTEL DU PARLEMENT

QUÉBEC, le 16 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La présidente de l'Assemblée nationale, Mme Nathalie Roy, annonce, conjointement avec le premier ministre du Québec, M. François Legault, la mise en berne du drapeau du Québec sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement. Le drapeau sera mis en berne, de l'aube au crépuscule, demain, samedi 17 décembre, jour des funérailles de M. Jean Lapointe. L'éclairage de mise en berne, dans les teintes de blanc, sera en fonction sur l'hôtel du Parlement du crépuscule jusqu'à l'aube du dimanche 18 décembre.

La présidente de l'Assemblée nationale tient à offrir, au nom de ses collègues parlementaires, ses sincères condoléances à la famille, aux proches et à toutes les personnes qui apprécient M. Lapointe. Mme Roy souhaite également rendre hommage à ce monument de la culture québécoise. Homme aux multiples talents et à l'engagement social profond, il a non seulement marqué plusieurs générations, mais il s'est aussi illustré par son dévouement dans la lutte contre les dépendances.

Né à Price le 6 décembre 1935, Jean Lapointe a porté de nombreux chapeaux tout au long de sa prolifique carrière : tour à tour auteur-compositeur-interprète, chanteur, humoriste, comédien, philanthrope et sénateur. Son intégrité, son humanisme et son implication auront certainement contribué à rendre le Québec meilleur.

