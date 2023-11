Décès de M. Guy Latraverse - Mise en berne du drapeau du Québec de l'hôtel du Parlement

QUÉBEC, le 9 nov. 2023 /CNW/ - La présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, annonce, conjointement avec le premier ministre du Québec, M. François Legault, la mise en berne du drapeau du Québec sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement, de l'aube au crépuscule, le 10 novembre 2023; jour des funérailles du producteur et agent d'artistes M. Guy Latraverse. De plus, l'éclairage de mise en berne du parlement sera en fonction du vendredi 10 novembre au crépuscule jusqu'au samedi 11 novembre à l'aube.

La présidente de l'Assemblée nationale du Québec tient à offrir, au nom de ses collègues parlementaires, ses sincères condoléances à la famille et aux proches de ce grand bâtisseur du monde du disque et du spectacle québécois.

Né à Chicoutimi le 5 juillet 1939, Guy Latraverse est l'un des fondateurs de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et des FrancoFolies de Montréal. Passionné et audacieux, il a propulsé la carrière de nombreux artistes et a été à l'origine d'événements majeurs de la scène au Québec.

Guy Latraverse a reçu plusieurs distinctions. Il a entre autres été nommé chevalier de l'Ordre national du Québec en 2003, chevalier de l'Ordre de la Pléiade en 2005 et officier de l'Ordre du Canada en 2015.

Source et renseignements

Béatrice Zacharie

Conseillère en communication et relations médias

Téléphone : 418 808-4102

Courriel : [email protected]

SOURCE Assemblée nationale du Québec