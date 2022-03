DÉCÈS DE L'ANCIEN PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE, M. CLÉMENT RICHARD : MISE EN BERNE DU DRAPEAU DU QUÉBEC DE L'HÔTEL DU PARLEMENT

QUÉBEC, le 3 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis, annonce, à la suite du décès de l'ancien président de l'institution, M. Clément Richard, la mise en berne du drapeau du Québec sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement demain, le 4 mars 2022, de l'aube au crépuscule.

Le président de l'Assemblée nationale tient à offrir, au nom de ses collègues parlementaires, ses sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Richard et à rendre hommage à sa grande contribution à la vie politique et culturelle du Québec.

Admis au Barreau du Québec en 1965, M. Richard a été élu comme député à l'élection générale de 1976. Il a également assumé, de 1976 à 1980, la présidence de l'Assemblée nationale. Il a ensuite été nommé ministre des Communications (1980-1981), puis ministre des Affaires culturelles (1981-1985). Tout au long de sa carrière, il s'est impliqué activement dans le rayonnement de la vie culturelle québécoise et a contribué à sa vitalité. M. Richard a été décoré de l'Ordre national du Québec en 2010 et il a reçu la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale en 2014.

