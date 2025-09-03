Décès de Guy Rocher (1924-2025) - DISPARITION D'UN GRAND BÂTISSEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

MONTRÉAL, le 3 sept. 2025 /CNW/ - C'est avec une profonde tristesse que la Fédération des cégeps a appris le décès de Guy Rocher, surnommé à juste titre « le père des cégeps ». Le sociologue et professeur émérite fut l'un des plus éminents membres de la commission Parent, dont les travaux ont notamment mené à la création du réseau collégial public et du ministère de l'Éducation du Québec. Peinée par la perte de cet illustre défenseur et promoteur des cégeps, la Fédération tient à souligner ses contributions exceptionnelles pour l'éducation publique, l'enseignement supérieur et l'ensemble de la société québécoise. Guy Rocher avait atteint l'âge vénérable de 101 ans.

« Guy Rocher a été un bâtisseur et un visionnaire déterminant pour le Québec, qui pensait toujours au bien-être collectif avant tout. Il nous manquera profondément. Lorsqu'on lui demandait quelle était la plus importante recommandation parmi les quelque 500 formulées par la commission Parent, il répondait sans hésiter : la création des cégeps, parce qu'ils incarnent la démocratisation de l'enseignement supérieur. Guy Rocher a contribué à tracer les balises de la Révolution tranquille; il importe d'honorer sa mémoire en perpétuant son œuvre, et en maintenant l'éducation publique et la culture francophone québécoise au cœur de nos priorités », a déclaré avec émotion Marie Montpetit, présidente-directrice générale de la Fédération des cégeps.

Il laisse derrière lui un legs immense, qui perdurera longtemps après son départ, comme en attestent près de 200 000 étudiantes et étudiants inscrits dans quelque 48 cégeps et 140 programmes du collégial cette année. Un héritage colossal et durable qui continue de façonner le Québec d'aujourd'hui.

Une carrière vouée au bien commun

Né en 1924 à Berthierville, Guy Rocher a grandi dans un Québec où l'éducation était encore fortement dominée par l'Église. Sa curiosité intellectuelle et sa soif de savoir l'ont conduit à entreprendre des études en sciences sociales, un domaine dans lequel il a acquis une expertise reconnue internationalement.

Diplômé en sociologie de l'Université Laval et de l'Université Harvard, Guy Rocher a marqué l'histoire du Québec et le système d'enseignement supérieur, en proposant une véritable redéfinition du modèle québécois.

Ce professeur émérite en sciences sociales à l'Université de Montréal, ancien sous-ministre au développement culturel et au développement social et auteur prolifique, a aussi participé à la rédaction de la Charte de la langue française en 1977. Détenteur de nombreux doctorats honorifiques, grand officier de l'Ordre national du Québec, il a été lauréat de plusieurs honneurs, dont le prix Marcel-Vincent de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences et la médaille Pierre-Chauveau de la Société royale du Canada.

Père de quatre filles et grand-père de quatre petites-filles, il était le conjoint de Claire-Emmanuelle Depocas. Au nom des 48 établissements d'enseignement collégial public, la Fédération des cégeps tient à transmettre ses plus sincères condoléances à la famille et à ses proches.

Guy Rocher ne pouvait imaginer vivre sans prendre part au changement. Il l'aura fait pendant plus d'un siècle, pour le bien de toutes les Québécoises et de tous les Québécois.

