Décès de Gaston Carrière - « C'est un militant syndical hors du commun et un ami que nous perdons » - Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor

MONTRÉAL, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec une profonde tristesse que nous avons été informées au cours de la fin de semaine du décès de Gaston Carrière, ancien président de la section locale 142 d'Unifor qui était retraité depuis 2015.

« Je veux tout d'abord offrir mes plus sincères condoléances à la famille de Gaston. Je tiens aussi à témoigner des grandes qualités de Gaston. Il était de cette trempe de syndicaliste engagé au franc-parler légendaire, qui n'avait pas peur de monter aux barricades pour défendre ce en quoi il croyait. J'ai travaillé avec lui sur de nombreux dossiers. C'était un allier incroyable, un travailleur acharné et il était d'une loyauté exceptionnelle. L'un de nos plus grands combats a certainement été de réussir à faire rouvrir la papetière de Gatineau qui avait été fermée en 2010. Aujourd'hui, c'est non seulement un confrère, mais un ami très cher que je perds », témoigne Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.

Impliqué dans le milieu syndical pendant près de 40 ans, Gaston Carrière était reconnu pour ne pas avoir la langue dans sa poche. « Quand il se levait en assemblée ou qu'ils rencontraient les médias dans l'Outaouais, tout le monde le savait, Gaston ne passerait pas par quatre chemins pour dire les choses, mais surtout, il le ferait à sa manière et avec son langage coloré », rappelle le directeur québécois.

À force de s'impliquer et d'intervenir publiquement, M. Carrière était devenu la référence syndicale du secteur forestier pour les médias de la région de l'Outaouais. D'ailleurs, au moment de sa retraite, Radio-Canada avait souligné l'événement en faisant un reportage sur sa carrière. Regardez et lisez la nouvelle de 2015 ICI.

Au moment de la rédaction du présent communiqué, nous ne connaissons pas encore les détails concernant les funérailles, mais nous informerons la famille d'Unifor aussitôt que nous les obtiendrons. Évidemment en raison de la COVID-19, à ce moment-ci, il est question d'une cérémonie en famille uniquement sans exposition.

