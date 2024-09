Décès de Billy Walsh : un visionnaire et leader emblématique de la communauté des SDC de Montréal et du Québec

MONTRÉAL, le 20 sept. 2024 /CNW/ - C'est avec une immense tristesse que l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) annonce le décès de M. Billy Walsh, ancien directeur de la SDC Wellington, président du conseil d'administration et directeur général de l'ASDCM. Visionnaire, créatif et audacieux, M. Walsh était également quelqu'un de cœur, marquant profondément la rue Wellington, mais aussi la Ville de Montréal, le Québec, et même au niveau international.

Billy Walsh (Groupe CNW/Association Des Sociétés De Développement Commercial De Montréal)

Sous sa direction, la SDC Wellington a connu une transformation spectaculaire, devenant un modèle de réussite pour toutes les SDC. Innovateur et prêt à relever les défis les plus complexes, Billy Walsh a redéfini la gestion des SDC modernes, tout en laissant une empreinte indélébile. En tant que président du conseil d'administration et directeur général de l'ASDCM, il a contribué de manière exceptionnelle à la professionnalisation de l'organisation et des SDC, obtenant des gains significatifs pour ces dernières, des avancées qui continueront de bénéficier à tous.

Son travail n'a pas seulement transformé Montréal et le Québec, mais a eu une résonance internationale, établissant de nouvelles normes pour les SDC à travers le monde. Sa vision a permis à l'ASDCM de se démarquer sur la scène mondiale et son engagement pour le développement économique et social restera gravé dans les mémoires.

« Billy Walsh était un leader exceptionnel, un homme d'une vision rare. Son influence s'est fait ressentir bien au-delà de la rue Wellington, redéfinissant les normes des SDC à Montréal, au Québec et sur la scène internationale. Nous lui devons une reconnaissance immense pour son apport inestimable, tant sur le plan humain que professionnel. Son héritage vivra longtemps dans nos cœurs et au sein du réseau des SDC », a déclaré M. Sébastien Ridoin, directeur général de l'ASDCM.

« Billy a su incarner l'essence même du développement commercial, transformant non seulement nos quartiers, mais aussi nos façons de penser et d'agir en tant que SDC. Son engagement, son courage et son esprit novateur ont fait de lui une source d'inspiration incommensurable. Montréal, le Québec et l'ensemble des SDC lui doivent beaucoup, et son influence continuera de rayonner à travers ses nombreuses réalisations », a conclu Mme Tasha Morizio, présidente de l'ASDCM et directrice générale de la Société de développement du boulevard Saint-Laurent (SDBSL).

À propos de l'ASDCM :

