Décès d'une travailleuse de l'entreprise Toitures Trois Étoiles inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

MONTRÉAL, le 13 août 2026 /CNW/ -- La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant entraîné le décès d'une travailleuse de l'entreprise Toitures Trois Étoiles inc., le 5 août 2025, sur un chantier de réfection du toit du pensionnat Notre-Dame-des-Anges à Montréal.

L'enquête a permis de déterminer que la travailleuse est décédée d'une chute libre, alors qu'elle accédait au toit par une échelle d'environ 9 m et qu'elle a perdu ses appuis à mi-hauteur.

En début de formation pratique

Le matin du 5 août 2025, en compagnie d'un représentant de l'employeur, la travailleuse s'est rendue au chantier pour sa journée de travail. Après avoir effectué quelques tâches au sol, le représentant de l'employeur lui a demandé de monter sur le toit et de l'attendre afin de commencer sa formation pratique. Le toit était accessible grâce à une échelle portative de 9 mètres, installée conformément à la réglementation. La travailleuse a entamé l'ascension et, rendue à mi-hauteur (environ 4 mètres), elle a avisé le représentant de l'employeur qu'elle ne se sentait pas bien. Il s'est rendu rapidement au pied de l'échelle pour tenter de l'assister. Au même moment, la travailleuse a chuté et frappé le sol. Les secours ont été appelés sur les lieux. La travailleuse a été transportée au centre hospitalier, où son décès a été constaté.

Choix du moyen d'accès

L'échelle portative est un moyen d'accès permis par le Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC) lorsqu'elle respecte les exigences applicables. Toutefois, comparativement à d'autres moyens d'accès, la sécurité dans une échelle dépend du maintien constant des appuis par l'usager. Selon la hauteur, une perte d'appui pendant l'ascension expose directement le travailleur à une chute dont la gravité peut varier selon la hauteur. Le choix de ce moyen d'accès pourrait donc être analysé en tenant compte de la hiérarchie des mesures de prévention.

Suivis de l'enquête

La CNESST poursuivra ses activités de sensibilisation auprès du secteur de la construction, notamment par la campagne portant sur l'application de la hiérarchie des mesures de prévention sur les chantiers.

Liens utiles

Rapport d'enquête

Dessins techniques | Source : CNESST

Pour plus d'information : Chute à partir d'une échelle | CNESST

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Source : Arianne Méthot, responsable des communications

CNESST -- Service de prévention-inspection Montréal-Construction

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SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail