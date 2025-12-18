Un travailleur décédé et deux autres blessés dans un immeuble en rénovation : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

MONTRÉAL, le 18 déc. 2025 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur et causé des blessures à deux autres lors de l'effondrement de dalles de béton dans un immeuble en rénovation de Montréal-Nord, le 23 septembre 2023.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, cinq travailleurs issus de l'immigration avaient été recrutés par un individu agissant à titre d'employeur pour effectuer des travaux de nettoyage de débris et de démantèlement de divers équipements au sous-sol d'un immeuble situé sur le boulevard Rolland, à Montréal-Nord. En cours de matinée, il a été demandé à l'employeur de démolir certains murs en blocs de béton (murs porteurs) au sous-sol.

Vers 15 h 45, alors que la démolition des murs était en cours et que les travailleurs procédaient à l'évacuation des rebuts, une partie du plancher du rez-de-chaussée, constituée de dalles de béton alvéolées préfabriquées, s'est effondrée sur trois travailleurs. Le décès d'un de ceux-ci a été constaté sur place, alors que les deux autres, blessés, ont été transportés vers un centre hospitalier.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

La démolition de deux murs porteurs en blocs de béton a entraîné l'effondrement des dalles de béton alvéolées préfabriquées.

La planification des travaux de démolition au sous-sol était déficiente et a exposé les travailleurs à un danger d'écrasement.

À la suite de l'accident, la CNESST a ordonné la suspension de la totalité des travaux dans le bâtiment et interdit l'accès à l'intérieur de celui-ci. Une attestation de solidité du bâtiment par un ingénieur a été exigée, de même qu'une procédure de travail pour sécuriser les lieux. Suivant la réception de la documentation requise, la CNESST a autorisé l'accès au bâtiment et la reprise des travaux.

Comment éviter un tel accident

La démolition d'un bâtiment, ou d'une partie de celui-ci, doit être rigoureusement planifiée et exécutée. Le maître d'œuvre et l'employeur doivent notamment :

impliquer un ingénieur ou un expert en démolition pour : planifier en détail les étapes des opérations de démolition et élaborer une procédure de travail décrivant chaque étape, identifier les dangers et les mesures de prévention pour chacune des étapes.

former et informer les travailleurs sur les étapes et les méthodes de travail sécuritaires;

s'assurer qu'une personne compétente supervise les travaux de façon continue.

Par la loi, l'employeur et le maître d'œuvre sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique de leurs travailleurs et travailleuses. Ils ont également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs et travailleuses doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

Pour éviter la répétition d'un accident similaire, la CNESST communiquera les conclusions de l'enquête à l'Association de la construction du Québec, à l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, à l'Association patronale des entreprises en construction du Québec ainsi qu'à l'Association des entrepreneurs en construction du Québec afin qu'elles diffusent, auprès de leurs membres, les conclusions de cette enquête.

La CNESST informera également différents organismes impliqués avec les travailleurs étrangers et les personnes issues de l'immigration, soit le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, les consulats du Mexique, du Guatemala et du Honduras, la Fondation des entreprises en recrutement de main-d'œuvre agricole étrangère, la Commission de la construction du Québec et le Centre d'appui aux communautés immigrantes.

L'Association des propriétaires du Québec, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec ainsi que le Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec seront aussi sensibilisés aux conclusions de cet accident.

De plus, le rapport d'enquête sera distribué aux associations sectorielles paritaires de même qu'aux gestionnaires de mutuelles de prévention.

