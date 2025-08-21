Décès d'une personne en autorité des Entreprises Fundaro inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

MONTRÉAL, le 21 août 2025 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à une personne en autorité des Entreprises Fundaro inc., le 19 juin 2024, sur un chantier de Magil Construction Est du Canada inc., sur la rue du Square-Phillips, à Montréal.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, la personne en autorité des Entreprises Fundaro inc. effectuait des travaux de terrassement au pied d'un édifice. Pendant ce temps, des travailleurs de l'entreprise Les Constructions L.J.P. inc. procédaient au démontage d'une grue derrick, installée sur le toit du 61e étage du même édifice. Lors d'une manœuvre de rotation de la flèche, celle-ci a heurté deux poteaux d'acier faisant partie du garde-corps permanent ceinturant la terrasse du 61e étage. Sous l'impact, les deux poteaux d'acier se sont dissociés de leur base et sont tombés au sol. Le premier poteau d'acier a percuté la personne en autorité des Entreprises Fundaro inc. et le second a chuté sur un véhicule. Les secours ont été appelés sur les lieux, et le décès a été constaté sur place.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l'accident :

Une personne en autorité œuvrant au pied de l'édifice a été frappée mortellement par un poteau d'acier qui s'est dissocié de sa base au 61 e étage, après avoir été heurté par la flèche du derrick.

étage, après avoir été heurté par la flèche du derrick. L'évaluation de l'espace requis pour la rotation de la flèche du derrick était erronée.

La gestion des travaux de démontage du derrick était déficiente en ce qui a trait à la planification et à la supervision des travaux.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit au maître d'œuvre Magil Construction Est du Canada inc. l'accès au 61e étage, et a aussi interdit à l'employeur sous-traitant, Les Constructions L.J.P. inc., toute manœuvre nécessitant le derrick. De plus, la CNESST a exigé au maître d'œuvre une attestation de solidité de la structure des garde-corps permanents, signée et scellée par un ingénieur ou une ingénieure, ainsi qu'une attestation de conformité des garde-corps temporaires en place. Le maître d'œuvre et l'employeur se sont conformés à ces exigences, et l'accès au toit ainsi que le démontage du derrick ont été autorisés.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents sur les chantiers liés au démontage de grues, des solutions existent, notamment :

planifier et exécuter les travaux conformément aux directives du fabricant en prenant en compte des particularités du lieu de travail;

délimiter un périmètre de sécurité selon les risques identifiés;

assurer la formation, l'entraînement et la supervision appropriés pour que les travailleuses et travailleurs puissent accomplir de façon sécuritaire le travail qui leur est confié.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs et travailleuses doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête aux organisations suivantes afin que leurs membres en soient informés :

Commission de la construction du Québec

Association de la construction du Québec

Association des professionnels de la construction et de l'habitation

Association patronale des entreprises en construction du Québec

Association des entrepreneurs en construction du Québec

Association des propriétaires de grue du Québec

Association canadienne de normalisation (Groupe CSA)

Par ailleurs, la CNESST partagera les conclusions de son enquête aux associations sectorielles paritaires ainsi qu'à l'ensemble des gestionnaires de mutuelles de prévention afin que leurs membres en soient informés.

Finalement, dans l'objectif de sensibiliser les futurs travailleurs et travailleuses, le rapport d'enquête sera diffusé dans les établissements de formation offrant le programme d'études professionnelles en conduite de grue.

