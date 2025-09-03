Décès d'une fillette survenu à Granby le 30 avril 2019 - La coroner Me Géhane Kamel dépose son rapport d'investigation

QUÉBEC, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Le Bureau du coroner annonce le dépôt du rapport d'investigation de la coroner Me Géhane Kamel concernant le décès d'une fillette survenu à Granby le 30 avril 2019.

À la suite de l'analyse approfondie des éléments recueillis -- incluant les rapports médicaux, les observations du personnel scolaire, les notes d'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse, les dossiers policiers ainsi que les témoignages d'intervenants et de proches --, la coroner dresse ses constats et formule 12 recommandations. Celles-ci visent à prévenir la survenance de décès dans des circonstances semblables et à mieux protéger les enfants vulnérables de notre société.

Pour Me Kamel, les faits mis en lumière révèlent un portrait préoccupant, marqué par une accumulation de signaux d'alerte qui, malheureusement, n'ont pas trouvé de réponse concertée et adaptée.

Le rapport complet est accessible sur le site Web du Bureau du coroner : www.coroner.gouv.qc.ca

Conférence de presse

Pour rappel, la coroner présentera ses conclusions et répondra aux questions des journalistes le mercredi 3 septembre 2025 à compter de 11 h. L'invitation aux médias publiée le 2 septembre est accessible ici.

Veuillez noter que la coroner n'émettra aucun commentaire avant la conférence de presse et n'accordera aucune entrevue individuelle lors de l'événement ni subséquemment.

Mise en garde

Le rapport contient des informations sensibles et délicates concernant le décès d'un enfant. Nous vous invitons à en faire usage avec réserve et à faire preuve de discrétion, notamment en ce qui concerne l'identification de la défunte.

Certains passages du document peuvent être difficiles à lire. Des ressources d'aide sont disponibles pour toute personne qui en ressentirait le besoin.

