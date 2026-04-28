SASKATOON, SK, le 28 avril 2026 /CNW/ - Le 28 avril 2026, Wilfred Maheux, un détenu du Centre psychiatrique régional, est décédé sous notre garde de causes naturelles apparentes.

Au moment du décès, la personne avait 78 ans et purgeait, depuis le 25 septembre 1996, une peine d'emprisonnement à perpétuité.

Les proches de la personne ont été informés.

Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.

Liens pertinents

Site Web du SCC

Directive du commissaire : Décès d'un détenu

Décès en établissement

Centre psychiatrique régional - Canada.ca

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SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Contact : Roxane Braun, Conseillère, Relations avec les médias et Liaison avec la collectivité, Administration régionale - Prairies, (306) 514-2203