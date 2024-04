Décès d'un travailleur lors de l'abattage d'un arbre : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

SAINT-JÉRÔME, QC, le 11 avril 2024 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de l'entreprise Émondage P.R. S.E.N.C., le 17 septembre 2023, à Sainte-Sophie.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, l'entreprise Émondage P.R. S.E.N.C. avait été mandatée pour procéder à l'abattage d'un arbre à l'arrière d'un immeuble multilogements. Le vice-président de l'entreprise agissait à titre d'abatteur tandis que le travailleur et son collègue étaient attitrés au ramassage et au déchiquetage des branches. Au moment d'entreprendre la coupe finale, le vice-président a crié qu'il allait procéder. Il a repéré le travailleur qui se trouvait à sa gauche et son collègue, tout près de la déchiqueteuse en marche. Alors que le tronc de l'arbre effectuait sa descente vers le sol dans la direction prévue, le travailleur s'est dirigé vers la zone de chute, où il a été percuté. Les services d'urgence ont été appelés sur les lieux, et le décès du travailleur a été constaté à l'hôpital.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Un travailleur a été percuté par une section du tronc d'arbre lors de son abattage.

La méthode de travail était déficiente et a fait en sorte que le travailleur s'est retrouvé dans la zone dangereuse lors de l'abattage de l'arbre.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit à Émondage P.R. S.E.N.C. d'effectuer tout travail d'abattage et d'élagage jusqu'à ce qu'une procédure sécuritaire de travail soit mise en place et que les travailleurs soient informés et formés sur ladite procédure. L'employeur s'étant conformé à ces exigences, les travaux ont pu reprendre.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents liés à l'abattage, des solutions existent, notamment :

identifier, corriger et contrôler les risques en procédant à une analyse avant d'entreprendre tout travail d'abattage ou d'élagage;

délimiter l'aire de travail et les zones dangereuses;

définir des mécanismes de communication efficaces entre la personne responsable de l'abattage et celles responsables du ramassage des branches et de leur déchiquetage;

informer les travailleurs et travailleuses des risques reliés à leur travail et leur donner la formation et la supervision appropriées de manière à développer les habiletés et les connaissances requises.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs et travailleuses doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête à la Société internationale d'arboriculture Québec et à l'Association québécoise des arboriculteurs commerciaux afin que leurs membres en soient informés.

Le rapport d'enquête sera diffusé dans les établissements de formation offrant le programme d'études arboriculture-élagage pour sensibiliser les futurs travailleurs.

Liens utiles

Rapport d'enquête : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004404.pdf

Photo (libre de droits) | Source CNESST : https://bitly.ws/3gWWP

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité liée aux travaux d'abattage et d'élagage, consultez le guide de prévention : Pratiques de travail sécuritaires en élagage - Guide de prévention | CNESST

