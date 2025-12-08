Décès d'un travailleur de WM Déneigement : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

RIMOUSKI, QC, le 8 déc. 2025 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de WM Déneigement le 28 mars 2025, à Témiscouata-sur-le-Lac.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, le travailleur s'affairait à déneiger le toit d'une remorque. Une échelle aérienne installée dans la caisse d'une camionnette était utilisée afin d'y accéder. Une fois le déneigement terminé, le travailleur est retourné prendre place dans la partie supérieure de l'échelle aérienne. Lorsque le conducteur a amorcé un déplacement avec la camionnette, le travailleur a perdu l'équilibre et a chuté au sol d'une hauteur d'environ 3,96 mètres. Il a été transporté à un centre hospitalier, où son décès a été constaté.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l'accident :

Le déplacement de la camionnette équipée d'une échelle aérienne a entraîné la perte d'équilibre du travailleur positionné dans la partie supérieure de cette dernière et lequel a occasionné une chute d'environ 3,96 m au sol.

La méthode de travail utilisée était déficiente en ce qu'elle a amené le travailleur à demeurer dans la partie supérieure de l'échelle lorsque le véhicule était en mouvement, ce qui a exposé le travailleur à un risque de glissade, de perte d'équilibre et de chute.

La gestion de la santé et sécurité relative aux travaux en hauteur et aux déplacements de l'échelle aérienne montée sur véhicule n'était pas assurée par l'employeur.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit l'utilisation de la camionnette et a ordonné la suspension des travaux de déneigement des remorques sur le site. Pour permettre la reprise de ces travaux, la CNESST a exigé que l'employeur soumette une procédure de travail sécuritaire associée à un moyen de contrôle ainsi qu'une attestation d'ingénieur concernant l'échelle.

L'employeur ne s'est pas conformé à ces exigences.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de l'utilisation d'une échelle aérienne installée dans la caisse d'une camionnette, des solutions existent, notamment :

s'assurer que l'équipement est conçu selon la norme CSA C225 - Engins élévateurs à nacelle portés sur véhicule;

utiliser uniquement l'échelle comme moyen d'accès;

empêcher le déplacement du véhicule lorsqu'un travailleur est présent dans l'échelle.

L'employeur est légalement tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour répondre à ces exigences sont sécuritaires.

Les travailleuses et travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens afin de les éliminer ou de les contrôler.

Suivi de l'enquête

Pour informer les milieux de travail et éviter que ce genre d'accident ne se reproduise, la CNESST transmettra son rapport d'enquête aux associations sectorielles paritaires, ainsi qu'aux gestionnaires de mutuelles de prévention.

Liens utiles

Rapport d'enquête

Dessin technique

