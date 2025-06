Décès d'un travailleur de Terrassement & Excavation Vallée : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

VAL-D'OR, QC, le 19 juin 2025 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de Terrassement & Excavation Vallée, le 30 septembre 2024, près de la municipalité de Senneterre.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, le travailleur s'affairait à la vérification des pastilles de broyage d'un broyeur forestier. Pour permettre l'accès à la zone de vérification, le broyeur a été redémarré par un collègue afin de lever le rouleau d'alimentation en position supérieure. Pendant cette manœuvre, le travailleur a grimpé sur le rouleau, puis s'est coincé le pied entre le rouleau et la structure de protection supérieure. Pour tenter de le décoincer, le rouleau d'alimentation a été actionné en mode déblocage. La rotation du rouleau a alors entraîné le travailleur dans le broyeur. Ce dernier a été transporté à un centre hospitalier, où il est décédé à la suite de ses blessures.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Lorsque le travailleur accidenté coincé sur le dessus du rouleau d'alimentation a demandé de l'aide, le rouleau a été actionné en mode déblocage, entraînant le travailleur accidenté plus loin dans le broyeur forestier.

L'employeur ne s'est pas assuré qu'une procédure de contrôle des énergies spécifique au broyeur forestier utilisé soit élaborée et mise en application.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents liés à l'accès aux pièces en mouvement, des solutions existent, notamment :

s'assurer qu'une méthode de contrôle des énergies est appliquée;

vérifier que les zones dangereuses d'une machine sont munies d'un dispositif de protection les rendant inaccessibles pendant son fonctionnement.

L'employeur est légalement tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour répondre à ces exigences sont sécuritaires.

Les travailleuses et travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens afin de les éliminer ou de les contrôler.

Suivis de l'enquête

Pour informer les milieux de travail et éviter que ce genre d'accident ne se reproduise, la CNESST transmettra son rapport d'enquête au comité paritaire de prévention du secteur forêt, aux associations sectorielles paritaires, ainsi qu'aux gestionnaires de mutuelles de prévention.

Le rapport d'enquête sera également acheminé au ministère de l'Éducation du Québec, qui en assurera la diffusion dans les établissements offrant les programmes de formation dans le secteur forestier.

Liens utiles

Rapport d'enquête

Dessin technique

Pour plus d'information sur les méthodes de contrôle des énergies : Cadenassage et autres méthodes de contrôle des énergies - Guide d'information sur les dispositions réglementaires | CNESST

