Programme Kinga : la CNESST soutient la réalisation de nombreuses activités dans les écoles

QUÉBEC, le 18 juin 2025 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) est fière de dévoiler aujourd'hui les écoles gagnantes de la quatrième édition du concours organisé dans le cadre de son programme Kinga, prévention jeunesse.

Cette année, cinq écoles de niveau préscolaire et primaire remportent chacune un prix national de 5 000 $. La CNESST a également remis 18 prix régionaux d'une valeur de 2 000 $ dans des établissements d'enseignement primaire et secondaire du Québec. Ce soutien financier permettra l'organisation d'activités pédagogiques à des fins de prévention et de promotion des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

La liste complète des écoles gagnantes est disponible ici.

Les cinq écoles gagnantes du concours national

École primaire Bernèche | Saint-Jean-de-Matha , Lanaudière

, Lanaudière École l'Arc-en-ciel | Terrebonne , Lanaudière

, Lanaudière École Kinojévis | Rouyn-Noranda , Abitibi-Témiscamingue

, Abitibi-Témiscamingue École des Collines | Rouyn-Noranda , Abitibi-Témiscamingue

, Abitibi-Témiscamingue École Saint-Dominique | Lévis, Chaudière-Appalaches

Tous les prix ont été déterminés par tirage au sort parmi les écoles, selon le règlement du concours.

Une participation en hausse

Pour l'année scolaire 2024-2025, la CNESST a soutenu la réalisation de nombreuses activités découlant des 4 339 inscriptions d'écoles préscolaires, primaires et secondaires. Il s'agit d'une hausse d'environ 45 % des inscriptions par rapport à l'année précédente. D'ailleurs, plus de 95 000 jeunes, répartis au sein de 855 écoles, ont participé aux activités.

Les membres du personnel scolaire qui se sont inscrits au programme Kinga, prévention jeunesse ont reçu une aide financière de 300 $ pour les soutenir dans la réalisation des activités pédagogiques.

Le programme Kinga, c'est quoi?

Pour faire de la prévention une valeur partagée par tous les Québécois et toutes les Québécoises, il est important d'amener les jeunes à adopter des comportements sécuritaires dès leur entrée à l'école. Pour ce faire, la CNESST a élaboré le programme Kinga, prévention jeunesse. Ce programme éducatif s'adresse à l'ensemble des élèves du Québec, de la maternelle à la fin du secondaire, et leur permet d'apprendre tout en s'amusant! Grâce à des activités pédagogiques clés en main, le programme vise à sensibiliser les jeunes à des valeurs sous-jacentes aux lois appliquées par la CNESST et à favoriser le développement de connaissances et de compétences personnelles et sociales.

Liens utiles

Pour en savoir plus sur le programme Kinga, prévention jeunesse : CNESST | Kinga primaire et CNESST | Kinga secondaire

Citations

« Développer les réflexes et les compétences nécessaires en matière de prévention requiert du temps et la participation de plusieurs intervenants tout au long de la vie d'une personne. Le programme Kinga prévention jeunesse a justement été conçu pour intervenir le plus tôt possible dans le parcours scolaire des jeunes en les sensibilisant dès leur entrée à l'école. Je félicite tous les établissements d'enseignement qui ont participé au programme durant l'année scolaire 2024-2025! »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Toutes mes félicitations aux écoles gagnantes! Je suis très fière de constater que la participation du milieu scolaire au programme éducatif Kinga ne cesse de croître. Les activités pédagogiques du programme ont été conçues pour leur permettre de gagner en assurance et en autonomie et d'être en mesure, plus tard, de faire respecter leurs droits et d'assumer leurs obligations en matière de travail. En transmettant aux plus jeunes des valeurs et des notions liées à la santé et la sécurité, aux normes du travail et à l'équité salariale dès un bas âge, nous contribuons à former des travailleuses et travailleurs de demain plus conscientisés. »

- Anouk Gagné, présidente-directrice générale de la CNESST

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook et LinkedIn.

Source : CNESST

Direction générale des communications

Tél. : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail