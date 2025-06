Décès d'un travailleur de l'entreprise Fumoir Grizzly inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

QUÉBEC, le 18 juin 2025 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de l'entreprise Fumoir Grizzly inc., le 8 janvier 2025, à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, le travailleur devait démanteler un interrupteur et le circuit électrique lié à un luminaire d'un congélateur dans l'usine de l'entreprise. Tandis qu'il était couché dans l'entretoit, il a coupé un fil électrique dénudé sous tension avec une pince à bec long et a reçu une décharge électrique de 347 volts. Les secours ont été appelés sur les lieux, où son décès a été constaté.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l'accident :

Le travailleur a reçu une décharge électrique mortelle de 347 volts lorsqu'il a coupé un fil sous tension.

La méthode de travail utilisée lors du démantèlement d'un circuit électrique était dangereuse puisqu'elle ne comprenait pas la mise hors tension des circuits et le contrôle des énergies.

La planification déficiente des travaux électriques a compromis la sécurité du travailleur.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit l'accès à l'aire de travail située dans l'entretoit en raison des fils électriques sous-tension et non adéquatement sécurisés. Elle a interdit les travaux effectués sur des installations électriques par des travailleurs ne détenant pas un certificat de qualification en électricité du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale ou un certificat de compétence délivré par la Commission de la construction du Québec (CCQ).

La CNESST a exigé que les travailleurs exécutant des travaux sur des appareillages électriques soient formés sur la mise hors tension et le cadenassage des équipements.

L'employeur s'est conformé à ces exigences.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de travaux sur des appareillages ou des installations électriques, des solutions existent, notamment :

Les travaux électriques doivent être exécutés par des travailleurs détenant un certificat de qualification en électricité délivré par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale ou un certificat de compétence délivré par la CCQ.

Une méthode de contrôle des énergies visant à maintenir ces équipements hors tension doit être instaurée et respectée.

Les personnes en autorité doivent exercer un contrôle réel afin de s'assurer que le personnel suit les directives et les procédures de travail mises en place.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleuses et travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

Pour éviter qu'un tel accident ne se reproduise, la CNESST informera le Conseil de la transformation alimentaire du Québec ainsi que le ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation du Québec afin qu'ils diffusent auprès de leurs membres les conclusions de cette enquête, notamment en soulignant l'importance d'utiliser le contrôle de l'énergie ainsi que de mandater un électricien ou une électricienne lors de travaux sur une installation électrique. Le rapport d'enquête sera également distribué aux associations sectorielles paritaires de même qu'aux gestionnaires de mutuelles de prévention.

De plus, à titre informatif et à des fins pédagogiques, la CNESST demandera au ministère de l'Éducation de diffuser le rapport d'enquête dans les établissements de formation qui offrent des programmes d'étude comprenant un volet électricité.

