Décès d'un travailleur de l'entreprise Diversifié Ulbrich du Canada : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de l'entreprise Diversifié Ulbrich du Canada, le 7 novembre 2024, à Pointe-Claire.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, le travailleur se trouvait dans l'entrepôt de l'entreprise pour effectuer des tâches reliées à la gestion et à la vérification de l'inventaire. Pour ce faire, il s'est déplacé dans l'entrepôt en direction de la zone d'entreposage au sol, face aux portes de garage. Huit bobines de feuilles refendues d'acier inoxydable, pesant chacune environ 340 kg, sont tombées d'une pile de treize bobines sur le travailleur. Quelque temps plus tard, un collègue a découvert le travailleur au sol, partiellement recouvert par ces bobines. Les secours ont été appelés, et son décès a été constaté sur les lieux.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir une cause et d'en identifier deux autres comme étant probables pour expliquer l'accident.

La cause retenue :

Huit bobines de feuilles refendues d'acier inoxydable ont chuté d'une pile de treize bobines sur le travailleur.

Les deux causes probables :

La méthode d'empilage des bobines de feuilles refendues d'acier inoxydable a rendu la pile instable.

La méthode de travail utilisée pour l'identification de la marchandise située en hauteur a exposé le travailleur à un risque de chute et d'effondrement de la pile.

À la suite de l'accident, la CNESST a ordonné à l'employeur, Diversifié Ulbrich du Canada, de suspendre les travaux d'empilage de bobines d'aluminium et d'acier inoxydable. L'employeur s'est conformé à cette exigence.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents en lien avec l'entreposage, des solutions existent, notamment :

identifier et analyser les risques liés à l'entreposage;

élaborer et appliquer des méthodes de travail sécuritaires, notamment en vérifiant la stabilité des piles;

informer adéquatement les travailleurs sur les risques liés à leur travail et leur assurer la formation, l'entraînement et la supervision appropriés.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs et travailleuses. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête aux associations sectorielles paritaires, à l'ensemble des gestionnaires de mutuelles de prévention ainsi qu'au Conseil québécois du commerce de détail afin que leurs membres en soient informés.

Liens utiles

Rapport d'enquête

Dessins 3D

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité au travail : Risques | CNESST

