Décès d'un travailleur de l'entreprise Club de golf Lac-Sergent inc.: la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

QUÉBEC, le 22 avril 2026 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de l'entreprise Club de golf Lac-Sergent inc., le 20 juin 2025 sur le terrain de golf de l'entreprise.

L'enquête a permis de déterminer que le travailleur est décédé après avoir été éjecté et écrasé par l'autoquad qu'il conduisait.

La CNESST estime que cet accident aurait pu être évité notamment par le port obligatoire de la ceinture de sécurité ainsi que par des méthodes de travail sécuritaires mises en place de façon à encadrer les déplacements sur le terrain de golf.

Coincé sous l'autoquad

Le jour de l'accident, le travailleur se trouvait sur le terrain du Club de golf Lac-Sergent inc. et devait effectuer une inspection des verts et vérifier l'état général du terrain. Pour ce faire, il conduisait un autoquad. Tandis qu'il se déplaçait sur le trou no 2 en direction du vert, il a dirigé l'autoquad entre la trappe de sable et le vert. C'est alors qu'il a pénétré dans la trappe de sable et frappé la paroi avec le pneu avant gauche. L'autoquad s'est renversé, le travailleur a été projeté hors du véhicule et s'est retrouvé coincé sous la structure de protection de l'autoquad. Les secours ont été appelés sur les lieux où son décès a été constaté.

L'enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l'accident :

Le travailleur a conduit l'autoquad dans la trappe de sable et frappé la paroi à la sortie de cette dernière, provoquant ainsi le renversement de l'équipement;

le travailleur a été éjecté et écrasé par l'autoquad alors qu'il ne portait pas sa ceinture de sécurité puisque celle-ci était refermée sur elle-même et dissimulée sous le banc;

l'organisation du travail était déficiente puisque l'employeur n'a pas défini les trajectoires pouvant être empruntées par les travailleurs conduisant l'autoquad sur le terrain de golf, ce qui a mené le travailleur à emprunter un chemin exposant le véhicule à un risque de renversement.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de l'utilisation de véhicules comme des autoquads, des solutions existent, notamment :

S'assurer que les ceintures de sécurité des autoquads soient apparentes, fonctionnelles et utilisées en tout temps conformément aux directives du fabricant;

prévoir des voies de circulation sécuritaires lors des déplacements sur les terrains de golf;

s'assurer que les travailleurs ayant à conduire un autoquad disposent d'une formation adéquate et suffisante pour opérer dans les conditions propres aux terrains de golf.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête, notamment aux associations d'employeurs et de travailleurs, à ses partenaires susceptibles d'être concernés par l'enquête ainsi qu'au ministère de l'Éducation qui les diffusera dans les établissements scolaires visés.

Liens utiles

Rapport d'enquête

Dessins techniques | Source : CNESST

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité liée à l'utilisation de quad et d'autoquad : Utilisation sécuritaire des quads en milieu de travail - YouTube

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web et suivez-nous sur Facebook et LinkedIn.

Source : Rébéca Gautron, responsable des communications

CNESST - Service de prévention-inspection de la Capitale-Nationale

Téléphone : 581 993-7214

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail