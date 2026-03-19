Décès d'un travailleur de l'entreprise Les Sols Christian inc. ayant chuté d'un silo chez Soya Rive-Nord inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

JOLIETTE, QC, le 19 mars 2026 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de l'entreprise Les Sols Christian inc., le 8 octobre 2025. L'enquête a permis de déterminer que le travailleur est décédé lorsqu'il montait dans l'échelle fixe d'un silo, qu'il a perdu un de ses points d'appui et qu'il a effectué une chute mortelle jusqu'au sol. La CNESST estime que cet accident aurait pu être évité notamment si la réglementation relative à la protection contre les chutes dans les échelles fixes avait été respectée.

Chute libre d'au moins 10,6 mètres

Le jour de l'accident, le travailleur se trouvait à Sainte-Élisabeth, sur un site appartenant à Soya Rive-Nord inc. L'entreprise Les Sols Christian inc. y louait des silos pour l'entreposage de ses cultures biologiques. Vers 11 h, le travailleur a reçu l'appel d'un client l'informant que le soya bio a possiblement été contaminé avec d'autres grains. Alors que le travailleur se trouvait dans l'échelle fixe d'un silo pour aller en vérifier le contenu à partir d'une trappe située au sommet, il a perdu un de ses points d'appui et fait une chute libre. Lors de sa chute, il s'est blessé en heurtant la crinoline de l'échelle et la lisse supérieure du garde-corps de la passerelle inférieure, avant de tomber sur le dos, sur la passerelle. Il a ensuite roulé sous le garde-corps et continué sa chute libre jusqu'au sol en béton. Les services d'urgence ont été appelés et le travailleur a été transporté à l'hôpital, où son décès a été constaté.

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Alors que le travailleur se trouvait dans l'échelle fixe d'un silo, il a perdu un de ses points d'appui et a fait une chute libre totale d'au moins 10,6 m jusqu'au sol.

La gestion de la santé et de la sécurité était déficiente, notamment en ce qui concerne la conformité de la protection contre les chutes de l'échelle fixe donnant accès au silo.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les chutes de hauteur à partir d'une échelle fixe d'un silo, il est possible de mettre en place des solutions, dont les suivantes :

Évaluer la possibilité de remplacer l'échelle fixe par un escalier d'accès muni d'un garde-corps.

Faire installer un système d'arrêt de chute conforme à la réglementation en vigueur applicable aux échelles fixes.

Suivis de l'enquête

Le rapport d'enquête sera distribué aux associations sectorielles paritaires, aux gestionnaires de mutuelles de prévention, aux partenaires ainsi qu'aux associations d'employeurs ou de travailleurs pouvant être concernés par cette enquête afin qu'elles sensibilisent leurs membres à l'importance d'une protection individuelle d'arrêt de chute lors de l'accès à une structure agricole au moyen d'une échelle fixe d'une hauteur de plus de 6 mètres. Il sera également diffusé dans les établissements de formation offrant les programmes d'études en agriculture.

Liens utiles

Rapport d'enquête

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité en lien avec les silos à grains et les échelles fixes :

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Source : Arianne Méthot, responsable des communications

CNESST -- Service de prévention-inspection de Lanaudière

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SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail