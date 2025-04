Décès d'un travailleur de l'entreprise Les Industries Carmel : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

Le jour de l'accident, le travailleur se trouvait sur une mezzanine pour installer une nouvelle ligne d'eau afin d'alimenter les machines dans la salle de fabrication des crayons de cire. Après avoir effectué les travaux, le travailleur a voulu descendre de la mezzanine. Pour ce faire, il s'est positionné dos au vide pour accéder à l'escalier. Il a appuyé sa main gauche sur la moulure de la porte et sa main droite sur la poutre horizontale du plafond. Il a ensuite enjambé le muret et a posé son pied gauche sur le seuil de la porte. C'est à ce moment que la moulure de la porte a cédé, entraînant la perte d'équilibre et la chute du travailleur dans l'escalier, puis au sol. Les secours ont été appelés sur les lieux et le travailleur a été transporté dans un centre hospitalier où il est décédé des suites de ses blessures le 18 septembre 2024.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Le travailleur a chuté du haut de l'escalier alors que la moulure sur laquelle il se retenait pour accéder à cet escalier depuis la mezzanine a cédé sous son poids.

L'absence d'un moyen d'accès sécuritaire à la mezzanine a obligé le travailleur à improviser une méthode de travail qui l'a exposé à un danger de chute lorsqu'il y a accédé ou qu'il l'a quitté.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit à l'employeur, Les Industries Carmel, l'accès à la mezzanine située dans la salle de fabrication des crayons de cire de l'établissement. De plus, la CNESST a demandé à l'employeur d'établir des méthodes et des techniques visant à identifier, à contrôler et à éliminer les risques pouvant avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des travailleurs et travailleuses. L'employeur s'est conformé à ces exigences.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de travaux en hauteur, des solutions existent, notamment :

évaluer les risques avant les travaux et identifier les équipements nécessaires pour accéder aux surfaces en hauteur en toute sécurité;

utiliser un équipement de protection collective, comme un garde-corps ou un équipement de protection individuelle (ex. : un harnais de sécurité), pour éviter les chutes;

former et informer les travailleurs sur les méthodes de travail sécuritaires et assurer leur supervision.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs et travailleuses doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête à l'Association de la construction du Québec, à l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, à l'Association patronale des entreprises en construction du Québec et à l'Association des entrepreneurs en construction du Québec afin que leurs membres en soient informés.

Le rapport d'enquête sera également distribué aux associations sectorielles paritaires de même qu'aux gestionnaires de mutuelles de prévention.

Le rapport d'enquête sera diffusé dans les établissements de formation offrant le programme d'études en dessin de bâtiments, en technologie de l'architecture et en charpenterie-menuiserie pour sensibiliser les futurs travailleurs et travailleuses.

Liens utiles

Rapport d'enquête

Photos | Source : CNESST

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité lors des travaux en hauteur : Chute de plus de 3 mètres | CNESST

Pour plus d'information, visitez notre site Web ( cnesst.gouv.qc.ca) et suivez-nous sur Facebook et LinkedIn.

