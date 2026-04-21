Décès d'un travailleur de l'entreprise Lait porc M.C. inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

LÉVIS, QC, le 21 avril 2026 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de l'entreprise Lait porc M.C. inc., le 27 octobre 2025, sur le chantier de construction d'une nouvelle étable à la ferme. L'enquête a permis de déterminer que le travailleur est décédé après avoir chuté d'une plateforme élévatrice motorisée de personnel (PEMP).

La CNESST estime que cet accident aurait pu être évité notamment si les travaux avaient été exécutés en demeurant à l'intérieur des garde-corps de la PEMP et si son plancher latéral avait été ceinturé de garde-corps.

Chute estimée à 2,9 mètres

Le jour de l'accident, le travailleur se trouvait à la ferme de l'entreprise, à Saint-Elzéar, et aidait un autre travailleur à installer un madrier sur la frise de la toiture d'un bâtiment agricole en construction. Pour ce faire, ils utilisaient une PEMP munie d'un plancher latéral externe exempt de garde-corps. Tandis qu'il se déplaçait sur le plancher latéral, le travailleur a excédé l'extrémité de ce dernier et a fait une chute estimée à 2,9 mètres. Les secours ont été appelés sur les lieux et le travailleur a été transporté au centre hospitalier, où son décès a été constaté.

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident, soit :

dans son déplacement, le travailleur a excédé l'extrémité du plancher latéral de la plateforme sur laquelle il se trouvait, provoquant sa chute ;

la planification, la communication, l'exécution et le contrôle des travaux sur le chantier étaient déficients en matière de santé et de sécurité.

Comment éviter un tel accident

Des solutions doivent être appliquées pour prévenir les accidents lors de l'utilisation d'une PEMP, notamment :

s'assurer de rester à l'intérieur des garde-corps de la plateforme principale ;

si cela s'avère nécessaire, utiliser une PEMP munie d'un plancher latéral ceinturé de garde-corps et conforme aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC) ainsi qu'aux normes applicables ;

(CSTC) ainsi qu'aux normes applicables ; assurer un contrôle de l'accès aux personnes attitrées au chantier de construction.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête, particulièrement aux associations d'employeurs et de travailleurs, à ses partenaires susceptibles d'être concernés par l'enquête ainsi qu'au ministère de l'Éducation qui les diffusera dans les établissements scolaires visés.

À la suite de l'analyse du manuel du fabricant de la PEMP, la CNESST a ordonné à ce dernier qu'il modifie ses publications et documents pour qu'il y soit inclut que les PEMP, de même que les plateformes latérales, doivent être ceinturées de garde-corps, et qu'il s'assure de la conformité des informations avec les dispositions prévues au CSTC et aux normes applicables.

Liens utiles

Rapport d'enquête

Dessins techniques

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité lors de l'utilisation d'une PEMP : Plateformes élévatrices mobiles de personnel

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Source : Rébéca Gautron, responsable des communications

CNESST - Service de prévention-inspection de Chaudière-Appalaches

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SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail