Décès d'un travailleur de l'entreprise Construction FGK inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

GATINEAU, QC, le 29 mai 2024 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de l'entreprise Construction FGK inc., le 11 septembre 2023, lors d'une manœuvre de recul sur un chantier de construction situé à Chelsea.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, dans le cadre des travaux préparatoires de début de journée, un travailleur de l'entreprise Construction FGK inc. effectuait le remplissage du réservoir de diesel d'un bouteur sur chenilles (bulldozer). L'équipement de construction en question était stationné à environ cinq mètres derrière un camion à benne basculante de l'entreprise Ronald O'Connor Construction inc. En voyant une pelle hydraulique se tourner dans sa direction, le conducteur du camion a cru recevoir le signal de l'opérateur de la pelle pour le rejoindre. Il est monté dans le camion, a regardé dans ses rétroviseurs extérieurs et, à l'arrière, n'a vu ni le travailleur ni le bouteur sur chenilles. Le conducteur a amorcé une manœuvre de recul. C'est alors que le travailleur a été heurté et écrasé entre la benne du camion et le bouteur sur chenilles. Les secours ont été appelés, et le décès du travailleur a été constaté sur les lieux.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

L'absence de gestion des manœuvres de recul a fait en sorte que le camion à benne basculante a effectué une manœuvre de recul alors qu'un travailleur était présent dans la zone de danger et dans la trajectoire de recul du camion.

L'organisation du travail associée au démarrage des activités en début de quart de travail était déficiente, notamment en ce qui concerne la coordination et la communication.

À la suite de l'accident, la CNESST a ordonné l'arrêt de tous les travaux nécessitant des manœuvres de recul de véhicules lourds sur le chantier. Pour permettre la reprise de ces travaux, la CNESST a notamment exigé que le maître d'œuvre, Construction FGK inc., se conforme à la sous-section 2.8, Contrôle de la circulation sur un chantier de construction, du Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC) et qu'il soumette une méthode de travail sécuritaire pour la coordination et la gestion des manœuvres de recul des véhicules lourds sur le chantier. Le maître d'œuvre s'est conformé à ces exigences.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents liés aux manœuvres de recul sur les chantiers de construction, des solutions existent, notamment :

Planifier la circulation des véhicules de manière à éliminer ou à restreindre ces manœuvres et mettre en place des mesures de sécurité pour protéger toute personne qui circule sur le chantier.

Élaborer, avant le début des travaux, un plan de circulation visible en tout temps sur les lieux lorsqu'il est prévu que le chantier occupera simultanément au moins 10 travailleurs à un moment des travaux. Ce plan doit être mis à jour en cas de changement, notamment quant à l'emplacement des aires de recul.

Informer toute personne qui doit circuler sur le chantier des mesures de sécurité et des règles de circulation prévues sur le site.

Baliser les voies de circulation, les aires de recul et les aires de travail.

Prévoir la présence d'un signaleur de chantier qui dirige les manœuvres de recul dans le cas où celles-ci sont effectuées dans une zone où des personnes sont présentes ou circulent et qu'il n'y a aucune aire balisée et réservée aux manœuvres de recul où personne ne peut circuler à pied.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour répondre à ces exigences sont sécuritaires.

Les travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens afin de les éliminer ou de les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête aux organisations suivantes afin qu'elles sensibilisent leurs membres, notamment, à l'importance de planifier la cohabitation entre les travailleurs et les équipements lourds sur un chantier :

Association de la construction du Québec (ACQ);

Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ);

Association des entrepreneurs en construction du Québec (AECQ);

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec (ASMAVERMEQ);

Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ);

Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec (APMLQ);

Association nationale des camionneurs artisans (ANCAI);

Association patronale des entreprises en construction du Québec (APECQ);

Association québécoise des entrepreneurs en infrastructure (AQEI);

Bitume Québec.

Le rapport sera également transmis aux associations sectorielles paritaires ainsi qu'aux gestionnaires de mutuelles de prévention.

Enfin, dans l'objectif de sensibiliser les futurs travailleurs et travailleuses, le rapport d'enquête sera transmis au ministère de l'Éducation, qui en assurera la diffusion dans les établissements de formation offrant les programmes d'études Conduite d'engins de chantier ou Transport par camion.

Liens utiles

Rapport d'enquête

Photo (libre de droits) | Source : CNESST

Animation (libre de droits) | Source : CNESST

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité liée aux manœuvres de recul sur les chantiers : Signaleurs de chantier | CNESST

Mesures pour les chantiers de construction | CNESST

Autre documentation pertinente sur les manœuvres de recul : Bulletin d'information Prévenir aussi, printemps 2016, ASP Construction.

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook ( facebook.com/cnesst ) et LinkedIn ( linkedin.com/company/cnesst ).

Source : Allison Ouellet, responsable des communications

CNESST - Direction de la prévention-inspection - Nord et Ouest

Téléphone : 819 213-3316

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail