Jour de deuil : engageons-nous collectivement pour la prévention

La prévention durable est un effort de tous les instants, car personne n'est à l'abri d'une lésion professionnelle et aucun milieu n'est exempt de risques. C'est pourquoi la prise en charge de la santé et de la sécurité du travail nécessite la collaboration et la participation active des travailleuses, des travailleurs et des employeurs, peu importe leur secteur d'activité, leur niveau d'expérience ou leur rôle dans l'organisation. Agissons collectivement pour assurer des milieux de travail plus justes, équitables, sains et sécuritaires!

Souligné chaque année le 28 avril, le Jour de deuil est une journée de recueillement en souvenir des travailleuses et des travailleurs qui ont perdu la vie, ont été blessés ou ont développé une maladie en raison de leur travail. C'est aussi un moment pour réfléchir aux moyens d'éliminer à la source des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique et psychique des travailleurs et travailleuses.

Bilan statistique 2024

En 2024, 96 721 personnes ont subi un accident du travail et 10 403 ont contracté une maladie professionnelle. Au total, 107 124 lésions professionnelles ont été recensées, ce qui représente une baisse de plus de 6 % comparativement à 2023.

En ce qui concerne les décès, nous déplorons 246 décès pour l'année dernière, une augmentation de 36 décès par rapport à 2023. En 2024, 74 personnes ont perdu la vie lors d'un accident du travail, un niveau similaire à l'année précédente, et 172 personnes sont décédées des suites d'une maladie professionnelle, soit une hausse de 35 cas par rapport à 2023.

Les données nationales sont présentées dans le tableau en annexe.

Actions de communication réalisées par la CNESST

Cette année, la CNESST a eu recours à la vidéo afin d'illustrer son message relatif au Jour de deuil. Du 7 au 28 avril, des publicités ont été diffusées sur les médias de masse, numériques et sociaux. De plus, les drapeaux du Québec à l'Assemblée nationale ainsi qu'au siège social de la CNESST sont mis en berne le jour même.

Pour mieux faire connaître cette journée importante, la CNESST invite la population québécoise à consulter le site Web jourdedeuil.com.

Le Jour de deuil, en bref

Il est souligné dans plus de 70 pays.

deuil national a été officiellement reconnu par le gouvernement fédéral en 1991. Depuis, ce jour est souligné dans toutes les provinces canadiennes. En 2010, l'Assemblée nationale du Québec a fait du 28 avril le Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail.

Citations

« Le Jour de deuil est une journée très importante, qui nous rappelle que la santé et la sécurité du travail doivent primer dans tous les milieux de travail du Québec et que la prévention, c'est l'affaire de toutes et tous. Au-delà des chiffres, auxquels tout le monde doit réfléchir et s'attarder, se trouvent des proches, des membres de la famille, des amis et des collègues de travail qui sont directement touchés, laissés derrière et profondément marqués. Votre gouvernement s'engage à poursuivre les efforts législatifs entrepris dans les dernières années pour renforcer la protection des travailleuses et travailleurs et contribuer à la diminution du nombre de lésions professionnelles. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« En ce Jour de deuil, les membres du conseil d'administration réitèrent leur appui à la CNESST et à l'ensemble des acteurs du monde du travail. Nous honorons aujourd'hui toutes les personnes malheureusement décédées, blessées ou qui ont développé une maladie attribuable à leur travail, mais nous choisissons aussi de redoubler d'efforts pour agir collectivement en prévention et ainsi éviter que d'autres vies ne basculent. Agissons dès maintenant pour un futur toujours plus sain et sécuritaire! »

- Louise Otis, présidente du conseil d'administration de la CNESST

« Au travail, chaque accident, maladie ou décès est de trop. La victime et son entourage doivent vivre les conséquences physiques, psychologiques et économiques de ces drames humains. Que l'on soit employeur, travailleuse ou travailleur, participons ensemble à l'identification des risques présents dans notre milieu de travail! J'ai l'espoir et la conviction profonde qu'en unissant nos forces, nous améliorerons nos environnements de travail. En ce Jour de deuil et toute l'année, priorisons la prévention! »

- Anouk Gagné, présidente-directrice générale de la CNESST

ANNEXE - Tableaux des statistiques nationales -

Lésions par catégories (en nombre) Année 2024 Accidents du travail 96 721 Maladies professionnelles 10 403 TOTAL 107 124



Décès par catégories (en nombre) Année 2024 Accidents du travail 74 Maladies professionnelles 172 TOTAL 246

