Décès d'un travailleur de l'entreprise Alimentation Duchemin inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

LAVAL, QC, le 6 févr. 2024 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de l'entreprise Alimentation Duchemin inc., le 6 février 2023, à Laval.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, le travailleur ramassait les paniers d'épicerie vides dans le stationnement du commerce, avant sa fermeture. Au même moment, des opérations de chargement de la neige avaient lieu dans une autre partie du stationnement. À l'aide d'une chargeuse sur roues, un opérateur effectuait des manœuvres de façon à former un amoncellement. Alors qu'il se trouvait dans la zone de recul, le travailleur a été mortellement écrasé. Les secours ont été appelés et le décès du travailleur a été constaté sur les lieux.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

partie du stationnement du commerce, un travailleur a été mortellement écrasé pendant la manœuvre de recul d'une chargeuse sur roues. La gestion de la circulation des travailleurs, lors des opérations de rassemblement de la neige dans la 2e partie du stationnement à l'aide des véhicules automoteurs, ne permettait pas de prévenir le danger de collision travailleur-véhicule.

À la suite de l'accident, la CNESST a exigé de l'entreprise Alimentation Duchemin inc. la mise en place d'une méthode de travail sécuritaire pour éliminer le danger de collision entre les travailleurs et les véhicules de déneigement. L'entreprise s'est conformée à ces exigences.

La chargeuse sur roues a également été interdite d'utilisation jusqu'à ce qu'une inspection mécanique soit réalisée et que son bon fonctionnement soit confirmé.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents liés aux interactions entre les piétons et les véhicules de déneigement, des solutions existent, notamment :

éviter de circuler dans un stationnement lors d'une opération de déneigement;

conserver une distance sécuritaire d'au moins 9 mètres d'un véhicule de déneigement, si vous devez impérativement circuler dans un stationnement lors d'une opération de déneigement;

établir un contact visuel avec le conducteur d'un véhicule de déneigement et faire en sorte d'être visible;

éviter les sources de distraction, telles que l'utilisation d'un cellulaire ou l'écoute de musique avec des écouteurs lorsque des opérations de déneigement ont lieu à proximité;

mettre en place une procédure sécuritaire pour éliminer le danger de collision entre les travailleurs et les véhicules de déneigement;

former et informer les travailleurs sur les risques liés aux interactions entre véhicules de déneigement et piétons.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs et travailleuses doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête à l'Association des détaillants en alimentation du Québec, aux associations sectorielles paritaires de même qu'aux gestionnaires de mutuelle de prévention afin que leurs membres en soient informés.

Le rapport d'enquête sera acheminé au ministère de l'Éducation, qui en assurera la diffusion dans les établissements de formation offrant le programme de conduite d'engins de chantier.

