Décès d'un signaleur routier lors d'une opération de déneigement - Québec tarde à encadrer l'industrie

GATINEAU, QC, le 25 févr. 2025 /CNW/ - La section locale 9005 des Métallos déplore la mort survenue hier après-midi d'un travailleur qui effectuait des tâches de signalisation routière, d'une opération de déneigement à Gatineau.

« Nous tenons à transmettre nos condoléances à la famille de ce travailleur, qui contribuait à l'effort colossal de déneigement, à la suite de cette grande tempête. Une telle mort n'est pas normale, n'est pas acceptable. On doit pouvoir faire son travail en toute sécurité, sans craindre d'être blessé ou tué », a souligné la vice-présidente de la section locale 9005 des Métallos, Isabelle Fagondo.

L'accident mortel survient alors que les Métallos multiplient les interventions pour un meilleur encadrement de l'industrie de la signalisation routière. « La semaine dernière, on a planté 22 croix devant le bureau de la ministre des Transports, pour chacun des morts dans la signalisation depuis 2008. Nous en avions trois autres avec nous, pour les victimes des accidents mortels que nous redoutions. Ce que nous craignions est arrivé », ajoute Isabelle Fagondo.

Les Métallos demandent depuis près d'un an une rencontre avec la ministre et, surtout, un meilleur encadrement de l'industrie de la signalisation routière. « C'est le Far West et des travailleurs le paient de leur vie. Est-ce qu'il y avait un plan de signalisation pour l'opération de déneigement qui a coûté la vie d'un travailleur? Est-ce que l'entreprise respectait les normes pour ses opérations de signalisation routière? Ces questions doivent être posées. Au-delà de cet accident, il faut encadrer l'ensemble de l'industrie », poursuit la vice-présidente de la section locale 9005, qui représente plus d'un millier de travailleur.euse.s de la signalisation routière.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

Pour consulter nos communiqués : https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/

Pour suivre notre page Facebook : www.facebook.com/SyndicatDesMetallos/

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Renseignements : Clairandrée Cauchy, 514 774-4001, [email protected]