Décès d'un opérateur de plateforme élévatrice de l'entreprise J.P. Métal : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

QUÉBEC, le 24 mars 2026 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de l'entreprise 9178-1401 Québec inc., J.P. Métal, le 29 août 2025. L'enquête a permis de déterminer que le travailleur est décédé après avoir été projeté au sol d'une hauteur de 1,18 mètre lorsque la plateforme élévatrice qu'il opérait sur le plateau d'une dépanneuse a basculé en bordure du vide.

La CNESST estime que cet accident aurait pu être évité notamment si les employeurs impliqués avaient planifié conjointement les activités de chargement et de déchargement des appareils de levage transportés sur la dépanneuse à plateau.

Éjecté et projeté au sol

Le 29 août 2025, le travailleur se trouvait dans la cour de l'entreprise et participait au déchargement d'une dépanneuse à plateau transportant trois appareils de levage. Tandis qu'il opérait une plateforme élévatrice mobile de personnel automotrice à ciseau située sur le plateau de la dépanneuse, les roues arrière de son appareil ont basculé dans le vide. La plateforme élévatrice a alors chuté d'une hauteur de 1,18 mètre, avec à son bord le travailleur qui a été projeté sur le sol asphalté. Il a été transporté à l'hôpital où son décès a été constaté le jour suivant.

L'enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l'accident :

Tandis qu'il déplaçait une plateforme élévatrice sur le plateau d'une dépanneuse, le travailleur a été éjecté et projeté au sol lorsque les roues fixes de son appareil de levage sont tombées dans le vide.

Des lacunes importantes dans la planification des opérations de chargement et de déchargement ont entraîné des déplacements dangereux d'appareils de levage sur le plateau d'une dépanneuse en bordure du vide.

La méthode de travail utilisée pour déplacer les plateformes élévatrices sur le plateau d'une dépanneuse exposait les travailleurs à des dangers de renversement et d'éjection.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents liés aux opérations de chargement et de déchargement d'appareils de levage, des solutions existent :

Mettre en place des méthodes de travail, notamment un plan de chargement et de déchargement tenant compte des caractéristiques de la charge, de la remorque, des appareils de manutention utilisés et du lieu de travail.

Élaborer et appliquer une procédure de chargement et de déchargement qui encadre tout déplacement d'un appareil de levage sur le plateau d'une remorqueuse.

S'assurer que les travailleurs sont adéquatement formés pour opérer les appareils de levage et qu'ils sont informés des risques associés aux activités de chargement et de déchargement.

Suivis d'enquête

De son côté, la CNESST transmettra les conclusions de son enquête aux associations d'employeurs ou de travailleurs de la construction et à ses partenaires pouvant être concernés par l'enquête.

De plus, l'Association sectorielle paritaire Auto Prévention, en collaboration avec la CNESST, mettra en place un groupe de travail qui évaluera les problématiques liées au transport d'appareils de levage à l'aide de dépanneuses à plateau et de remorques à plateforme.

Liens utiles

Rapport d'enquête

Animation | Source : CNESST

Pour plus d'informations sur la santé et la sécurité liées à l'utilisation d'appareils de levage de même que le chargement et le déchargement des remorques à plateforme :

Appareils de levage | CNESST

Guide de prévention des accidents liés au chargement et au déchargement des remorques à plateforme

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Source : Rébéca Gautron, responsable des communications

CNESST - Service de prévention-inspection de la Capitale-Nationale

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SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail