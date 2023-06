Décès d'un monteur-assembleur de l'entreprise Soudure René Thibault inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

MONTRÉAL, le 20 juin 2023 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie à un monteur-assembleur de l'entreprise Soudure René Thibault inc. lors du levage d'un escalier sur un chantier, le 3 février 2022, à Montréal.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, le travailleur se trouvait sur un chantier résidentiel situé dans l'arrondissement Outremont. À la suite de l'observation d'une non-conformité sur l'escalier métallique situé à l'extérieur de la maison, trois travailleurs se sont présentés au chantier afin de le retirer à l'aide d'une grue à flèche articulée, puisque les correctifs à apporter ne pouvaient s'effectuer sur place. Pour procéder au soulèvement de l'escalier, deux travailleurs ont accroché les élingues à l'escalier et ont désolidarisé les ancrages le reliant au bâtiment. Constatant qu'il demeurait coincé, des manœuvres ont été entreprises pour le libérer.

Alors que le travailleur se trouvait sous le palier de l'escalier et qu'il utilisait un pied de biche pour séparer le platelage métallique du dessus du palier, l'escalier a basculé et a heurté le travailleur au cou et à la tête. Les secours ont été appelés sur les lieux et le travailleur a été transporté à un centre hospitalier, où son décès est survenu en raison de ses blessures.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Le travailleur a été heurté lors du basculement de l'escalier, alors qu'il se trouvait sous cette charge.

Les travaux d'enlèvement de l'escalier métallique n'ont pas été effectués de manière sécuritaire.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents liés au levage avec une grue tels que le basculement d'une charge, les heurts ou le coincement, des solutions existent :

s'assurer qu'aucune charge ne se trouve au-dessus de la tête des travailleurs et qu'aucun travailleur ne se trouve sous une charge ou sous une partie d'un appareil de levage qui pourrait s'abattre sur lui;

connaître le centre de gravité de la charge et, lors du levage, positionner le câble de levage au-dessus du centre de gravité de la charge afin d'éviter que celle-ci se balance;

identifier adéquatement les risques et fournir des consignes claires et une méthode de travail sécuritaire, et assurer une supervision constante des travaux.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs et travailleuses doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

Pour éviter qu'un accident similaire se produise, la CNESST transmettra les conclusions de son enquête aux associations suivantes afin qu'elles informent leurs membres des conclusions de l'enquête :

l'association de la construction du Québec;

l'association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec;

l'association patronale des entreprises en construction du Québec;

l'association des entrepreneurs en construction du Québec.

Le rapport sera également transmis aux associations sectorielles paritaires ainsi qu'aux gestionnaires de mutuelles de prévention.

Enfin, la CNESST transmettra son rapport au ministère de l'Éducation afin que celui-ci le diffuse dans les centres de formation offrant les programmes d'études, les activités de perfectionnement et les formations ayant trait aux métiers de la construction ainsi que les programmes de soudage-coupage, de soudage-assemblage et de montage structural et architectural afin de sensibiliser les futurs travailleurs.

Liens utiles

Rapport d'enquête : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004378.pdf

Photo (libre de droits) | Source : CNESST : https://bit.ly/42GOptc

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité liée aux grues mobiles sur les chantiers de construction : Grue mobile | CNESST

