Décès d'un mécanicien-assembleur de Mécan-Hydro inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

SAINT-HYACINTHE, QC, le 2 mai 2024 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie à un mécanicien-assembleur de Mécan-Hydro inc., le 20 septembre 2023, à Granby.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, deux mécaniciens-assembleurs s'affairaient à assembler des composantes mécaniques, à l'aide d'une potence (appareil de levage) et d'un pont roulant. Lors de l'une des étapes, le premier travailleur qui agissait comme opérateur du pont roulant a actionné la descente du moufle auquel est retenu l'assemblage des composantes. Au cours de sa descente, le moufle s'est appuyé sur la potence qui se trouvait dans sa trajectoire. Durant cette séquence, le câble du moufle s'est désengagé. Ce dernier étant ainsi libéré, il a chuté et a heurté le deuxième travailleur au sol. Les secours ont été appelés sur les lieux, et le travailleur a été transporté à un centre hospitalier, où son décès a été constaté.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Le moufle du pont roulant est entré en contact avec la potence puis a chuté librement, heurtant le mécanicien à la tête.

La méthode d'assemblage des composantes mécaniques avec deux appareils de levage a été improvisée et était déficiente.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit à l'employeur, Mécan-Hydro inc., l'utilisation du pont roulant et de son moufle ainsi que de tous les accessoires de levage du pont roulant. De plus, la CNESST a exigé :

l'inspection du pont roulant;

la mise en place d'une procédure de travail sécuritaire lors de la présence simultanée des potences et des ponts roulants;

la formation des travailleurs et travailleuses sur ladite procédure;

l'inspection des accessoires de levage impliqués dans l'accident.

L'employeur s'est conformé à ces exigences.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de l'utilisation d'appareils de levage, des solutions existent, notamment :

prévoir une méthode de travail sécuritaire qui évite les interférences entre les différents appareils de levage utilisés;

s'assurer que les travailleurs ont reçu la formation adéquate sur les appareils de levage qu'ils ont à utiliser.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs et les travailleuses doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête aux organismes suivants afin que leurs membres en soient informés :

les associations sectorielles paritaires;

les gestionnaires de mutuelle de prévention;

Mizia Hoist (fabricant de palans).

Liens utiles

Rapport d'enquête : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004406.pdf

Photo (libre de droits) | Source : CNESST:

Animation (libre de droits) | Source :

http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ad004406.mp4

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook ( facebook.com/cnesst ), Twitter ( twitter.com/cnesst ) et LinkedIn ( linkedin.com/company/cnesst ).

