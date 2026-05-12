Décès d'un manutentionnaire de l'entreprise Comptoir supérieur inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 12 mai 2026 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un manutentionnaire de Comptoir supérieur inc., le 1er juillet 2025, lors d'un déchargement de dalles de quartz. L'enquête a permis de déterminer que le manutentionnaire est décédé parce qu'il se trouvait dans la zone de chute des dalles de quartz lorsqu'il a retiré les sangles de retenue alors que la stabilité des dalles était compromise. De plus, la méthode de travail utilisée était dangereuse puisque le risque de basculement des dalles de quartz n'a pas été identifié et maîtrisé.

La CNESST estime que cet accident aurait pu être évité, notamment si la stabilité de la cargaison avait été vérifiée avant le déchargement du conteneur, si la situation avait été corrigée lors de la détection d'un risque et si une procédure de travail sécuritaire avait été produite.

Coincé sous 72 dalles de quartz

Le jour de l'accident, un manutentionnaire entre dans un conteneur intermodal devant l'entreprise Comptoir supérieur inc. à Farnham pour préparer le déchargement des 72 dalles de quartz reçues. Pour ce faire, le manutentionnaire s'est placé entre les dalles de quartz et la paroi de droite du conteneur afin de détacher les deux sangles de retenue ceinturant les dalles de quartz. Dès que celles-ci ont été retirées, les 72 dalles de quartz ont basculé vers la droite et ont coincé le manutentionnaire contre la paroi du conteneur. Les services d'urgence ont été appelés et le décès a été constaté sur place.

L'enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l'accident :

Le manutentionnaire se trouve dans la zone de chute des dalles de quartz lorsqu'il retire les sangles, ce qui déclenche le basculement des 72 dalles qui le coincent mortellement contre la paroi du conteneur.

La configuration du chargement provoque une surcharge localisée, entraînant la déformation du plancher et la rupture du support de type A, compromettant la stabilité des dalles de quartz.

L'identification et la maîtrise du risque de basculement des dalles de quartz sont déficientes, ce qui conduit à une méthode de travail dangereuse lors du déchargement du conteneur.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de déchargements de dalles de quartz, des solutions existent, notamment :

avant de retirer les dispositifs de retenue, vérifier l'état des dalles, de leur support et du plancher du conteneur pour s'assurer que le déchargement peut se faire de façon sécuritaire. Si un risque est présent, interrompre l'opération et corriger la situation avant de poursuivre le déchargement;

appliquer une méthode de travail sans placer le manutentionnaire dans la zone de chute des dalles de quartz;

signaler au fournisseur toute situation présentant un risque lié à la cargaison afin que des correctifs soient apportés pour les envois subséquents.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête, notamment aux associations d'employeurs et de travailleurs, à ses partenaires susceptibles d'être concernés par l'enquête ainsi qu'au ministère de l'Éducation qui les diffusera dans les établissements scolaires visés.

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Rapport d'enquête

Dessins techniques | Source : CNESST

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SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Source : Josée Sabourin, responsable des communications CNESST - Service de prévention-inspection - Montérégie Centre et Ouest, Téléphone : 450 272-6656