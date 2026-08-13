Décès d'un enfant de 4 ans au Nunavik - Québec solidaire demande justice pour Jusi Padlayat

QUÉBEC, le 13 août 2026 /CNW/ -- Le porte-parole de Québec solidaire, Sol Zanetti, tient à offrir ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Jusi Padlayat, décédé le 3 août dernier au Nunavik après avoir consulté à plusieurs reprises le dispensaire local pour des maux de ventre sans jamais recevoir de soins. Il demande à la Commissaire au bien-être et aux droits des enfants de se saisir immédiatement du dossier.

« Ce qu'on lit ce matin est une réelle tragédie. Mes pensées vont avant tout à la famille et aux proches de Jusi. Jamais un parent ne devrait vivre une telle détresse et une telle injustice. Laisser un enfant souffrir pendant des jours est inacceptable et soulève de graves questions de négligence. Les autorités doivent faire toute la lumière sur ce qui s'est passé, c'est pourquoi je demande à la Commissaire au bien-être et aux droits des enfants de se saisir immédiatement du dossier. S'il s'agit, encore une fois, d'un cas de racisme systémique dans nos services de santé, il faut le nommer clairement et agir en conséquence », déclare M. Zanetti.

Le porte-parole de Québec solidaire appelle l'ensemble des chefs de partis politiques à prendre des engagements concrets lors de la prochaine campagne électorale pour améliorer l'accès aux soins de santé dans le Nord du Québec.

« Combien de Joyce et de Jusi faudra-t-il avant qu'on agisse enfin? J'invite tous les chefs de partis à prendre des engagements concrets lors de la prochaine campagne pour améliorer l'accès aux soins de santé dans le Nord du Québec, en commençant par s'engager à reconnaître le Principe de Joyce. Tout le monde au Québec devrait avoir accès à des soins de santé de qualité rapidement, et cela commence par une chose toute simple : être cru et entendu lorsqu'on consulte. On ne peut tout simplement pas accepter qu'un enfant de 4 ans décède dans de telles circonstances », conclut Sol Zanetti.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]