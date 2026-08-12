Réaction QS - Québec solidaire veut mettre fin à l'austérité en éducation

MONTRÉAL, le 12 août 2026 /CNW/ -- Voici la réaction d'Alejandra Zaga Mendez, députée solidaire de Verdun et responsable en matière de Finances, aux conséquences des coupes budgétaires sur la rétention de personnel au sein du milieu de l'enseignement supérieur :

« Les syndicats nous alertent aujourd'hui sur le manque de personnel dans les cégeps qui a été causé par l'austérité caquiste. En essayant de rattraper ses mauvais investissements, la CAQ a créé une problématique de rétention du personnel dans nos écoles, ce qui a un impact négatif sur nos jeunes. La qualité de l'éducation de nos jeunes devrait être une priorité pour tout gouvernement responsable. Pour nous, il est impératif d'adopter une loi de bouclier budgétaire pour protéger le réseau d'enseignement supérieur de toute mesure d'austérité qui menacerait la qualité des services à la population.».

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]