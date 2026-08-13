AVIS - Les députés de Taschereau et Jean-Lesage organisent une assemblée publique sur la qualité de l'air

QUÉBEC, le 13 août 2026 /CNW/ -- Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti, et le député solidaire de Taschereau, Etienne Grandmont, organisent une assemblée publique sur la qualité de l'air dans la basse ville de Québec, aujourd'hui à 18h, à La Korrigane.

À l'occasion de cette assemblée, les organisations suivantes prendront la parole :

Santé publique de la Capitale-Nationale

Santé Urbanité

Table citoyenne Littoral Est

Mouvement pour une ville Zéro Déchet

MM. Zanetti et Grandmont seront disponibles pour des entrevues sur place ou par téléphone.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 13 août 2026

Heure: 18h

Lieu: 380 Rue Dorchester, Québec, QC G1K 6A7

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]